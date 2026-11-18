Không khí lạnh tăng cường từ đêm 18/11 khiến miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, trong khi Trung Bộ đón mưa lớn diện rộng kéo dài đến ngày 21/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng, khiến Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 10 độ C.

Cụ thể, chiều tối và đêm 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng đến khu vực Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết TP Hà Nội 10 ngày tới. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Từ tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Cùng với không khí lạnh, mưa dông cũng xuất hiện tại nhiều khu vực. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.