Diễn biến nóng tại biên giới Ba Lan và Ukraine

Hải Yến |

Ba Lan dự kiến triển khai hệ thống giám sát mới tại biên giới phía Đông, trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp.

Ba Lan đang lên kế hoạch xây dựng một “hàng rào điện tử” tại khu vực biên giới phía Đông giáp Ukraine, gồm hệ thống cáp ngầm, cáp quang và đường điện, cùng với giám sát 24/7, đài RMF FM đưa tin hôm 30/3.

Theo thông tin được công bố, hệ thống này nhằm tăng cường an ninh quốc gia và ngăn chặn hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 450 triệu zloty (120 triệu USD), triển khai tại một phần khu vực biên giới dọc sông Bug. Quá trình lựa chọn nhà thầu đã được khởi động.

Toàn bộ dữ liệu từ hệ thống sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát tại trụ sở đơn vị, nơi lực lượng biên phòng tiến hành phân tích.

RMF FM cho biết tình hình tại khu vực biên giới phía Đông của Ba Lan vẫn diễn biến phức tạp, với các hoạt động của các nhóm tội phạm và những vụ việc phá hoại xảy ra, đòi hỏi các biện pháp phòng ngừa.

Ngày 26/3, một đại diện cảnh sát Ba Lan cho biết người tị nạn từ Ukraine tại nước này thường trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo do chính người cùng quốc tịch thực hiện.

Theo vị này, các hình thức lừa đảo rất đa dạng, phổ biến gồm cho thuê nhà giả, dịch vụ làm giấy tờ có thu phí, chuyển tiền và mô hình tài chính đa cấp.

Ngày 28/12/2025, Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố rằng người di cư từ Ukraine đứng đầu trong danh sách các đối tượng phạm tội nghiêm trọng đến từ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Có 27 công dân Ukraine được đưa vào cơ sở dữ liệu.

Các cáo buộc đối với những người này gồm: Buôn bán ma túy, lừa đảo, cướp, cưỡng bức lao động và buôn người, cũng như các tội phạm tình dục.

