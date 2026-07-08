Diễn biến nóng khi Nga tập trung hàng loạt Su-35 tại sân bay Borisoglebsk

Trước thềm cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sân bay Borisoglebsk, Nga đã triển khai 7 tiêm kích Su-35 tại đó.

Theo ghi nhận, ngày 7/7/2026, Nga đã tập trung 7 máy bay chiến đấu Su-35 tại căn cứ không quân này, chúng nằm trên các bãi đỗ tiêu chuẩn dành cho tiêm kích ở vị trí rất gần nhau.

Ngoài tiêm kích Su-35, 8 máy bay huấn luyện Yak-130, 2 trực thăng đa dụng Mi-8 và 1 trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 cũng có mặt tại sân bay ngày hôm đó.

Theo dịch vụ giám sát FIRMS của NASA, sự gia tăng nhiệt độ bất thường đã được ghi nhận tại bãi đỗ máy bay chiến đấu ở tọa độ 51.36689155224405, 42.17417118416306.

Hiện chưa rõ những máy bay chiến đấu này thuộc đơn vị nào. Tuy nhiên, bản thân sân bay này là một phần của Sư đoàn Không quân 105, có 2 trung đoàn máy bay chiến đấu Su-35 - 790 VAP (Khotylovo-2) và 159 VAP (Petrozavodsk-15).

Vệ tinh NASA ghi lại hình ảnh đám cháy tại sân bay quân sự Borisoglebsk sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Cần nhắc lại rằng vào đêm 7/7, rạng sáng 8/7, máy bay không người lái cảm tử của Ukraine đã tấn công một sân bay quân sự ở thành phố Borisoglebsk. Đây là nơi đóng quân của các máy bay tấn công và huấn luyện của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS).

Sân bay này thuộc về Trung tâm Huấn luyện Hàng không 783 và các đơn vị thuộc Sư đoàn Hàng không Hỗn hợp 105, được trang bị các chiến đấu cơ Su-34, Su-35 và Su-30SM.

Với việc Nga tập trung số lượng lớn tiêm kích Su-35 và hậu quả cuộc tấn công như trên, theo giới quan sát, thiệt hại đối với VKS về chiến đấu cơ hiện đại là không hề nhỏ.

Đây không phải lần đầu tiên sân bay này bị nhắm mục tiêu. Ví dụ, vào ngày 4 - 5/7/2025, UAV Ukraine đã tập kích sân bay này. Vào ngày 6/7/2025, hình ảnh vệ tinh xuất hiện xác nhận vị trí và hậu quả của cuộc tấn công.

Phân tích so sánh các hình ảnh cho phép chúng ta kết luận rằng khu vực bị ảnh hưởng có các thùng nhiên liệu, cũng như nhiều thiết bị hàng không khác. Có lẽ trong số đó bao gồm cả module điều khiển UMPK dành cho bom lượn tầm xa.