Diễn biến nóng khi Mỹ triển khai tàu tác chiến đặc biệt bí mật gần Venezuela

Việc phát hiện ra con tàu này có thể thực hiện được nhờ vào hình ảnh vệ tinh ở phía Tây nam St. Kitts, được nhà quan sát MT Anderson công bố.

Lần triển khai cuối cùng của tàu MV Ocean Trader là vào tháng 5 năm 2025 tại một cảng Somalia. Con tàu hiện đang ở vùng biển Caribbean để thực hiện các hoạt động bí mật tiềm tàng tại Venezuela.

MV Ocean Trader là tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt chuyên dụng, được Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ (USSOCOM) thuê. Bề ngoài của tàu được thiết kế mô phỏng một phương tiện thương mại thông thường để tránh gây chú ý, nhưng bên trong tích hợp nhiều thiết bị cần thiết để hỗ trợ tối đa 209 lính đặc nhiệm trong 45 ngày mà không cần tiếp nhiên liệu.

Hình ảnh vệ tinh của tàu MV Ocean Trader thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ ở vùng biển Caribbean.

Tàu có 4 nhà chứa máy bay và cần cẩu nâng ở mạn phải để hạ thủy và tiếp nhận các xuồng cao tốc tàng hình, chẳng hạn như tàu chiến tấn công (CCA) hoặc xuồng bơm hơi vỏ cứng (RHIB) dài tới 12,3 m, với khả năng hạ thủy 2 xuồng cùng lúc trong 20 phút. Phía sau tàu có một nhà chứa máy bay trực thăng cỡ MH-53E hoặc nhỏ hơn.

Phần thượng tầng được trang bị hệ thống quang điện tử để giám sát tình hình xung quanh. Ngoài ra còn có 6 bệ súng máy M2 Browning 12,7 mm và nhiều ăng ten phục vụ liên lạc vệ tinh và thu thập thông tin tình báo.

MV Ocean Trader đã tham gia hầu hết các hoạt động kể từ năm 2016: ở Địa Trung Hải, Biển Baltic, Oman, gần Gibraltar và Hà Lan. Năm 2017 - ở Địa Trung Hải, và năm 2022, tàu được phát hiện tại cảng Fremantle của Australia.

Tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2025, Hải quân Hoa Kỳ đã tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM), bao gồm Trung, Nam Mỹ và vùng Caribbean, với việc triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Stockdale (DDG-106) đến căn cứ hải quân Balboa ở Panama.

Lực lượng Hoa Kỳ được triển khai tại vùng biển Caribbean.

Con tàu này sẽ gia nhập đội hình cùng 3 tàu khu trục tên lửa dẫn đường khác - USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson - đã có mặt tại khu vực triển khai kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2025.

Tổng cộng, Hoa Kỳ đã triển khai ít nhất 10 tàu chiến: ngoài 4 tàu khu trục, còn có tàu tuần dương USS Lake Erie (CG-70), tàu đổ bộ USS Iwo Jima (LHD-7) chở 4.500 lính thủy đánh bộ thuộc Nhóm viễn chinh số 22.

Bên cạnh đó là tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio (LPD-17) và USS Fort Lauderdale (LPD-28), tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-Saint Paul (LCS-21) phục vụ tác chiến chống tàu ngầm và trinh sát, đi kèm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Newport News (SSN-750).

Ngoài ra lực lượng hàng không trong khu vực còn bao gồm tiêm kích F-35, máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon và máy bay không người lái MQ-9 Reaper có trụ sở tại Puerto Rico và Panama.

Theo phía Mỹ, đây là đợt triển khai lớn nhất kể từ năm 1965 nhằm mục đích "chống lại nạn buôn bán ma túy", đặc biệt là chống lại các nhóm người Venezuela như Tren de Aragua.