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Diễn biến nóng khi 3 trong 4 tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Anh đã ra khơi

Bạch Dương
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Vương quốc Anh đã điều 3 trong số 4 tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ra biển.

Diễn biến nóng về tàu ngầm hạt nhân Anh ra khơi năm 2026 - Ảnh 1.

Theo Sky News, ít nhất một trong số các tàu ngầm này mang theo tên lửa đạn đạo có đầu đạn hạt nhân.

Việc triển khai theo cách bất thường phần lớn hạm đội tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Anh có thể cho thấy mức độ sẵn sàng hoạt động của chúng đã được nâng cao.

Việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu đúng mức đã trở thành một thách thức đối với lực lượng tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia trong những năm gần đây.

Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Vanguard, gồm: HMS Vanguard (S28); HMS Victorious (S29); HMS Vigilant (S30); HMS Vengeance (S31).

Cả 4 tàu ngầm đều được trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân loại Trident II D5 và đóng vai trò xương sống trong lực lượng răn đe hạt nhân của Vương quốc Anh.

Việc thường trực trên biển ít nhất 1 tàu ngầm trang bị tên lửa Trident được xem là một trong những đảm bảo quan trọng nhất cho an ninh của Vương quốc Anh. "Những hành động như vậy có thể là một cách để gửi tín hiệu đến đối thủ", bài báo nhận định.

Diễn biến nóng về tàu ngầm hạt nhân Anh ra khơi năm 2026 - Ảnh 2.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo HMS Victorious rời căn cứ Clyde.

Một trong những tàu ngầm lớp Vanguard là chiếc HMS Victorious đang được bảo dưỡng tại Căn cứ Hải quân Devonport. Năm ngoái, tàu HMS Vanguard đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra chiến đấu trên biển kéo dài hơn 200 ngày.

Đây có lẽ là một trong những đợt triển khai dài nhất trong lịch sử lực lượng tàu ngầm. Thời gian kéo dài của chiến dịch đã gây áp lực đáng kể lên cả thủy thủ đoàn và chính con tàu.

Chuyến hải trình dài nhất từng được biết đến của một tàu ngầm hạt nhân Anh kéo dài 207 ngày, do tàu HMS Victorious thực hiện vào năm 2021.

Tổng cộng, hạm đội Anh có 9 tàu ngầm hạt nhân, chúng là những chiếc tàu ngầm tấn công và tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Năm ngoái, Hải quân Hoàng gia Anh đã đưa vào biên chế chiếc tàu ngầm tấn công lớp Astute thứ sáu của mình - HMS Agamemnon .

Tàu ngầm hạt nhân lớp Astute được thiết kế để thực hiện các hoạt động bí mật, trinh sát, bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay và thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Tags

Vương quốc Anh

HMS Vanguard

HMS

Hải quân Hoàng gia

tàu ngầm hạt nhân

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