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Diễn biến mới vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên ở Ninh Bình

Lam Giang (Tổng hợp)
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Theo ông H., ống nứa mềm nên anh T. không bị xây xát gì, cũng không có chuyện anh này bị chảy máu.

Liên quan đến sự việc ông D.V.H. (nhân viên quán thịt dê) ở Ninh Bình xảy ra va chạm với một nam thanh niên gây xôn xao dư luận, ngày 6/10, thông tin trên báo Dân trí cho hay, sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan, Công an phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra, xử lý theo quy định.

Chia sẻ về sự việc, ông H. cho biết vào ngày xảy ra sự việc, ông đang làm việc thì anh N.V.T. đến trước quán và có những lời lẽ thiếu tôn trọng, lúc phạm ông. Vì quá bức xúc, không kiềm chế được nên ông đã cầm ống nứa vụt vào tay anh T. đang cầm chiếc điện thoại.

Diễn biến mới vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh khách ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Ông D.V.H. (Ảnh: VTC News)

Người đàn ông nói thêm, vì ống nứa mềm nên anh T. không bị xây xát gì. Thời điểm đó, anh T. đang nhai trầu màu đỏ nên có vết đỏ chứ không có chuyện anh này bị chảy máu. Ông H. sau đó đã trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan công an.

Trước đó, trên báo VTC News, ông H. bày tỏ sau khi sự việc xảy ra và thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ông cảm thấy rất buồn và suy nghĩ nhiều về cách ứng xử của mình. Nếu được quay trở lại thời điểm xảy ra mâu thuẫn, ông sẽ không chọn cách phản ứng như trong clip mà sẽ bỏ đi chỗ khác và báo chính quyền, cơ quan chức năng. Những ngày qua, ông đã nhìn lại bản thân và những điều mình làm sai để rút kinh nghiệm.

Diễn biến mới vụ nhân viên quán thịt dê cầm điếu cày đuổi đánh khách ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Ông H. bày tỏ, nếu được quay lại thời điểm đó, ông sẽ không hành động như vậy. 

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đến trước quán ăn chuyên thịt dê, dùng điện thoại quay người đàn ông là nhân viên của quán và có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Nhân viên quán cũng dùng điện thoại quay lại. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn và nhân viên của quán đã cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên. Lúc này, nam thanh niên bỏ chạy và gào lên kêu cứu. Sự việc xảy ra chiều ngày 28/9.

Sau sự việc, Công an phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh.

Tối 1/10, thông tin trên báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an phường Tây Hoa Lư cho biết đơn vị đã vào cuộc ghi nhận hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, cầm điếu cày đuổi đánh người.

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Tags

điếu cày

thịt dê

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