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Diễn biến mới vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong ô tô ở Hà Nội

Lam Giang (Tổng hợp)
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Vụ việc đã được chuyển hồ sơ từ Công an phường Bồ Đề lên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị đâm tử vong trên phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, TP Hà Nội) xảy ra chiều 20/10, Công an phường Bồ Đề phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã bắt giữ hung thủ sau vài giờ gây án.

Thông tin trên báo VOV cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ từ Công an phường Bồ Đề lên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội. Danh tính nghi phạm hiện chưa được công bố.

Diễn biến mới vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong ô tô ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Như Hoàn) 

Báo Tiền Phong thông tin, theo diễn biến được camera nhà dân ghi lại, khoảng hơn 17h ngày 20/10, một người đàn ông điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-616.XX di chuyển theo hướng đường Bắc Cầu đi đê Ngọc Thụy.

Khi đến khu vực trước sân vui chơi, gần số 297 đường Bắc Cầu, xe ô tô của người này bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chặn đầu. Tại đây, đối tượng đi xe máy dùng búa đập vỡ kính ô tô và tấn công tài xế. Sau khi được người dân can ngăn, đối tượng đã lên xe máy rời đi. Chiếc ô tô cũng rời đi được một đoạn.

Diễn biến mới vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong ô tô ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nghi phạm chặn đầu ô tô rồi tấn công khiến tài xế tử vong. (Ảnh: Cắt từ clip)

Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục đến một quán bán thịt lợn cách hiện trường khoảng 40-50m, lấy một con dao rồi vòng xe máy quay lại đuổi theo ô tô, chặn xe tại khu vực đối diện ngõ 212 đường Bắc Cầu. Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công tài xế qua cửa kính ô tô. Hậu quả khiến tài xế ô tô tử vong ngay trên ghế lái.

Bà M. (người bán thịt lợn) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà đang quay vào trong lấy đồ thì một người đàn ông đi xe máy đến lấy con dao thái thịt lợn đặt trên bàn. Người phụ nữ lập tức túm áo người đàn ông, kéo xe lại để ngăn chặn đối tượng lấy dao nhưng không thành.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags

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