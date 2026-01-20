Diễn biến mới vụ ngoại tình ở Hà Nam: Kẻ phản bội bị chồng tiểu tam "xử đẹp", mỗi buổi xin lỗi cô vợ thu về vài chục triệu

Mạng xã hội Trung Quốc tiếp tục dậy sóng khi Ngưu Na (Hà Nam) – người phụ nữ bị tòa án buộc phải xin lỗi chồng ngoại tình xuất hiện trong một buổi livestream mới đây với thái độ hoàn toàn lạ kì: Cô cười suốt, bình thản như thể người thua kiện không phải là mình. Chính sự điềm tĩnh ấy đã mở ra một chuỗi diễn biến khiến vụ việc từ mâu thuẫn gia đình trở thành tâm điểm tranh cãi về công lý, đạo đức và sức mạnh của dư luận.

Ngưu Na xuất hiện trên live xin lỗi với tâm thế rất thoải mái nhưng cô cho biết bản thân hiện tại chỉ còn 35kg

Từ phát hiện ngoại tình đến bản án "xin lỗi 15 ngày"

Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, sau khi cô Ngưu tái hôn với anh Cao Phi. Tưởng rằng có thể ổn định cuộc sống, nhưng đến năm 2025, trong lúc sửa điện thoại, cô phát hiện chồng mình có quan hệ mờ ám kéo dài nhiều năm với một nữ đồng nghiệp đã có gia đình tên Hàn Nhuận.

Không chỉ dừng lại ở tình cảm, Cao Phi còn sử dụng tài sản chung của vợ chồng để mua quà đắt tiền cho người tình: áo phao, dây chuyền vàng và nhiều khoản chuyển tiền khác. Trong khi đó, suốt 17 năm hôn nhân, cô Ngưu gần như không nhận được sự quan tâm tương xứng.

Khi mang bằng chứng đối chất, cô không nhận được lời giải thích hay xin lỗi, mà còn bị hành hung, điện thoại bị đập phá. Gia đình chồng cắt đứt liên lạc, đơn vị nơi Cao Phi công tác từ chối can thiệp với lý do "chuyện gia đình".

Bị dồn vào đường cùng, Ngưu Na công khai vụ việc trên mạng xã hội bằng tên thật. Đáp lại, Cao Phi khởi kiện vợ vì tội xâm phạm danh dự. Kết quả, tòa án không chấp nhận yêu cầu bồi thường 20.000 NDT (75 triệu đồng) của Cao Phi nhưng buộc Ngưu Na phải đăng lời xin lỗi công khai trong 15 ngày, nội dung do tòa duyệt và không được xóa.

Ngưu Na (bên trái) và Hàn Nhuận (bên phải)

"Xin lỗi" và màn phản đòn khiến dư luận đảo chiều

Từ ngày 12/1, Ngưu Na bắt đầu đăng các video xin lỗi theo đúng phán quyết. Tuy nhiên, mỗi video đều được thực hiện theo cách không ai ngờ tới: sau phần xin lỗi chuẩn mực, cô lần lượt đưa ra các chứng cứ liên quan đến hành vi ngoại tình, bạo lực gia đình và việc sử dụng tiền chung của chồng.

Cách "xin lỗi có dẫn chứng" này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chỉ vài video, Ngưu Na đã có hàng trăm nghìn người theo dõi, mỗi clip đạt hàng trăm nghìn lượt thích. Dư luận nhận ra: đây không còn là xin lỗi, mà là một hình thức tố cáo công khai hợp pháp. Thậm chí, các video có gắn giỏ hàng từ trước mang lại doanh thu từ 10.000 (37 triệu đồng) đến 25.000 NDT (94 triệu đồng).

Áp lực dư luận tăng cao khiến đơn vị nơi Cao Phi làm việc buộc phải thay đổi thái độ. Sau nhiều ngày im lặng, doanh nghiệp này thông báo đã thành lập tổ điều tra, nhắc lại án kỷ luật Đảng trước đó và quyết định đình chỉ công tác Cao Phi. Giá cổ phiếu của đơn vị này cũng giảm mạnh trong những ngày cao điểm của vụ việc (theo thống kê 4 ngày giá cổ phiếu giảm 22%).

Diễn biến còn kịch tính hơn khi Cao Phi không chỉ mất việc mà còn bị tác động vật lý. Chồng của Hàn Nhuận sau khi biết mình bị phản bội đã trực tiếp đánh Cao Phi đến mức họ Cao phải nhập viện. Cao Phi biết mình có lỗi nên không dám chống trả, cuối cùng may mắn là đối phương không làm lớn chuyện. Có cư dân mạng bình luận: “Gặp người nóng tính hơn, chưa chắc ông ta còn đứng vững”.

Đôi nhân tình gặp kết cục thảm tại nơi làm việc

Tranh cãi chưa có hồi kết

Dù vậy, con đường của Ngưu Na không hoàn toàn thuận lợi. Một số video bị hạn chế hiển thị, tài khoản livestream của cô bị cấm tạm thời, làm dấy lên nghi vấn về việc "đè nhiệt". Phía luật sư cho biết việc khóa tài khoản là do quy định nền tảng, không nằm trong yêu cầu của tòa án.

Hiện tại, Ngưu Na vẫn kiên trì đăng video xin lỗi mỗi ngày, đúng 0 giờ 07 phút. Người theo dõi trong phần bình luận cổ vũ “Cố lên”. Có người lo cô sẽ bị trả thù, có người cho rằng cô “ra tay quá nặng”, nhưng nhiều hơn cả là sự thấu hiểu: Nếu không bị dồn đến đường cùng, ai lại muốn xé toạc vết thương của mình cho cả nước xem?

Cao Phi và Hàn Nhuận được MXH "tác thành"

Đến nay, kết luận điều tra cuối cùng vẫn chưa được công bố, các nhân vật liên quan gần như im lặng. Nhưng vụ việc đã vượt xa phạm vi một cuộc ly hôn hay tranh chấp cá nhân. Nó trở thành ví dụ điển hình cho việc khi các kênh bảo vệ quyền lợi truyền thống không phát huy tác dụng, dư luận có thể trở thành "đòn bẩy" buộc sự thật phải được nhìn nhận.

Câu chuyện của Ngưu Na khép lại một cách bỏ ngỏ nhưng để lại nhiều câu hỏi gai góc về ranh giới giữa pháp luật, đạo đức và cảm xúc xã hội. Cô Ngưu không thắng trong bản án, nhưng lại giành được quyền kể câu chuyện của mình. Và chính việc kể lại ấy: không gào thét, không kích động, chỉ bằng chứng và sự kiên trì đã khiến cán cân dư luận nghiêng về phía cô.

Vụ việc cho thấy: Đôi khi, sự phản kháng mạnh mẽ nhất không đến từ tiếng la hét, mà từ việc buộc xã hội phải nhìn thẳng vào sự thật.