Sáng 24-10, nguồn tin phóng viên cho biết Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam vừa chuyển đơn công dân tố cáo ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), đến Chủ tịch UBND xã Vạn Đức để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Sở.

Khuôn viên sân Trường THCS Ân Thạnh, nơi Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung cho học sinh dừng tiết học để… quét rác giữa trời nắng.



Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Vạn Đức cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh thành lập tổ xác minh phản ánh của phụ huynh và giáo viên về việc ông Trung yêu cầu học sinh dừng tiết học để dọn vệ sinh.

Theo lãnh đạo xã Vạn Đức, trong hội nghị cán bộ, viên chức của trường, nhiều giáo viên cũng nêu ý kiến liên quan đến hành vi của ông Trung. Các nội dung này sẽ được tổ công tác của xã xác minh, làm rõ thêm. Mức độ vi phạm và hướng xử lý sẽ căn cứ vào kết quả xác minh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 2-10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vì khu vực trực nhật buổi sáng của hai lớp này còn rác và lá cây. Ở một lớp khác, ông cũng lớn tiếng yêu cầu dừng tiết học vì thiếu thiết bị dạy học.

Những hành động này đã khiến nhiều giáo viên và học sinh cảm thấy căng thẳng, còn phụ huynh thì cho rằng Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung đã lạm quyền, ứng xử thiếu chuẩn mực sư phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, cho biết việc yêu cầu học sinh dọn vệ sinh là nhằm nhắc nhở thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường học đường. Tuy nhiên, yêu cầu dọn vệ sinh trong giờ học là xử lý chưa khoa học, gây phản cảm. Nhà trường xin nhận trách nhiệm và sẽ rút kinh nghiệm, bảo đảm việc vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học của học sinh.

Về việc dừng tiết học vì thiếu thiết bị, ông Dũng cho biết theo quy định, nếu điều kiện dạy học không bảo đảm an toàn thì giáo viên được phép tạm ngừng và dạy bù, song cách ứng xử của ông Trung "chưa phù hợp".

"Ông Trung có cách nói hơi to, đôi khi khiến người nghe cảm thấy bị quát, dù không có hành vi xúc phạm. Nhà trường đã họp, góp ý để ông điều chỉnh cách ứng xử nhẹ nhàng, đúng mực hơn" – ông Dũng cho hay.