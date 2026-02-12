Diễn biến mới vụ bé gái còn nguyên dây rốn, toàn thân bị kiến bu giữa rẫy sầu riêng

Liên quan đến vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng, ngày 12/2, lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Người thân cháu bé đã liên hệ chính quyền địa phương. Trong khi đó, cơ quan công an địa phương cũng đang xác minh vụ việc.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, chiều 11/2, UBND xã Cuôr Đăng phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Cháu bé được đưa đến Trung tâm y tế Cư M'gar để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/2, trong lúc phun thuốc tại rẫy sầu riêng ở buôn Hô, xã Cuôr Đăng, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,2kg, chưa được cắt dây rốn, toàn thân bị kiến bu. Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến trạm y tế sơ cứu rồi chuyển lên Trung tâm Y tế Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu, chăm sóc.

Sức khỏe cháu đã ổn định, không sốt, không xuất huyết dưới da và chưa phát hiện dị dạng, dị tật. Sau đó UBND xã Cuôr Đăng cũng thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.