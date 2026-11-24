Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đã được bàn giao hơn 595ha mặt bằng, tương đương 95,81% diện tích cần thu hồi. Giá trị sản lượng thi công lũy kế đạt khoảng 179,67 tỷ đồng.

Chiều 23/11, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương về tiến độ triển khai dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Theo báo cáo, tuyến cao tốc có chiều dài 73,615km, đi qua địa bàn 10 xã, phường. Dự án cần thu hồi 621,128ha đất, ảnh hưởng đến 2.519 trường hợp, gồm 2.507 hộ gia đình, cá nhân và 12 tổ chức.

Tính đến ngày 19/11/2026, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.480 hộ, với tổng kinh phí hơn 3.295 tỷ đồng trên diện tích 554,731ha. Kết quả này tương ứng 98,41% số hộ và 89,31% diện tích cần thực hiện. Hiện còn khoảng 161 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó 121 hộ thuộc diện phê duyệt bổ sung và 40 hộ cần phê duyệt phương án mới.

Lũy kế đến nay, các đơn vị đã chi trả bồi thường cho 2.388 hộ, với tổng kinh phí hơn 2.983 tỷ đồng, tương ứng diện tích 404,1ha. Diện tích mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư đạt 595,12ha, bằng 95,81% tổng diện tích cần thu hồi.

Về thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư số 1 đã phối hợp với doanh nghiệp dự án xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng đến hết năm 2026. Giá trị sản lượng thi công lũy kế đạt khoảng 179,67 tỷ đồng, tăng 14,06 tỷ đồng so với thời điểm kiểm tra ngày 15/9/2026.

Kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 744,33 tỷ đồng, gồm 417,567 tỷ đồng vốn BOT và 326,767 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. Đến nay, vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân 42,048 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án.

Trong tháng 11 và 12/2026, dự kiến giá trị giải ngân, thanh toán khối lượng thi công hoàn thành của 5 gói thầu từ EC01 đến EC05 đạt 702,282 tỷ đồng. Trong đó, tháng 11 dự kiến đạt 239,514 tỷ đồng và tháng 12 đạt 462,768 tỷ đồng. Riêng vốn ngân sách nhà nước dự kiến giải ngân 284,719 tỷ đồng trong hai tháng cuối năm; vốn nhà đầu tư dự kiến giải ngân 417,567 tỷ đồng trong năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao toàn bộ diện tích còn lại cho chủ đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư và các nhà thầu cần tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; khẩn trương rà soát khối lượng hoàn thành, phối hợp nghiệm thu, thanh toán và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch trong hai tháng cuối năm 2026.

Theo phương án điều chỉnh, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài khoảng 73,62km, có điểm đầu tại Phường 1 Bảo Lộc, kết nối với điểm cuối cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn tại xã Hiệp Thạnh.

Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h và có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các hạng mục cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường gom, đường dân sinh và hệ thống an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ. Phương án điều chỉnh cũng bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170.

Cùng với việc nâng quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.988 tỷ đồng, chiếm 47,44%; phần vốn nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng, tương đương 52,56% tổng mức đầu tư. Liên danh Tập đoàn T&T - Phương Trang - Phương Thành là nhà đầu tư.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài hơn 200km, kết nối TP.HCM với Đà Lạt. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương từ khoảng 6 giờ xuống còn 3 giờ, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 20.

Công trình cũng tạo thêm kết nối giao thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, qua đó hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch liên vùng.