Diễn biến mới tại dự án cao tốc gần 19.000 tỷ rút ngắn từ TP.HCM đi Đà Lạt còn 3 giờ do liên danh T&T đầu tư tại tỉnh rộng nhất nước ta

Dù đã bàn giao hơn 93% mặt bằng, một số công trường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vẫn thi công chưa đạt yêu cầu.

Ngày 29/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và nhận thấy một số công trường chưa huy động đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Trong khi đó, thời tiết và mặt bằng cơ bản thuận lợi, hơn 93% diện tích phục vụ dự án đã được bàn giao. Tỉnh yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để tăng khối lượng thực hiện; trường hợp không đủ khả năng phải huy động thêm nhà thầu phụ.

Nếu tiến độ không được cải thiện, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý các đơn vị liên quan theo quy định pháp luật ngay trong tuần tiếp theo. Một tổ công tác gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cũng được thành lập để kiểm tra hiện trường hằng ngày, giám sát nhân lực, máy móc và khối lượng thi công thực tế.

Phối cảnh dự án (Ảnh: T&T Group).

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có diện tích đất thu hồi hơn 621ha, với 2.519 trường hợp bị ảnh hưởng. Ba đơn vị phụ trách thi công gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Phương Thành, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty Cổ phần Thành Đạt.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh phê bình CC1 do tổ chức thi công chưa đạt yêu cầu, đồng thời biểu dương Phương Thành và Thành Đạt vì cơ bản đáp ứng tiến độ. Một số vị trí ưu tiên thi công phục vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 vẫn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó, việc xác định nhu cầu và giá đất tái định cư còn chậm, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ người dân.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, nhà đầu tư, nhà thầu và địa phương họp hằng tuần để rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị. Việc đẩy nhanh thi công và giải ngân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo phương án điều chỉnh, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài khoảng 73,62km, có điểm đầu tại Phường 1 Bảo Lộc, kết nối với điểm cuối cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc; điểm cuối giao với cao tốc Liên Khương - Prenn tại xã Hiệp Thạnh.

Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h và có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các hạng mục cầu, cống, hầm chui, nút giao, đường gom, đường dân sinh và hệ thống an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ. Phương án điều chỉnh cũng bổ sung nút giao Gia Hiệp và công trình dân sinh tại Km196+170.

Cùng với việc nâng quy mô, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên khoảng 18.945 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 8.988 tỷ đồng, chiếm 47,44%; phần vốn nhà đầu tư huy động khoảng 9.957 tỷ đồng, tương đương 52,56% tổng mức đầu tư. Liên danh Tập đoàn T&T - Phương Trang - Phương Thành là nhà đầu tư.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài hơn 200km, kết nối TP.HCM với Đà Lạt. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương từ khoảng 6 giờ xuống còn 3 giờ, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 20.

Công trình cũng tạo thêm kết nối giao thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, qua đó hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch liên vùng.