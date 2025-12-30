Diễn biến mới tại Công ty của con trai Chủ tịch Phạm Nhật Vượng

Theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp vừa được cấp ngày 29/12/2025, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (Green Future Services and Trading Joint Stock Company) đã chính thức nâng vốn điều lệ từ 2.400 tỷ đồng lên 3.900 tỷ đồng. Toàn bộ 1.500 tỷ đồng vốn tăng thêm tiếp tục đến từ nguồn vốn tư nhân, nâng tổng mệnh giá cổ phần phổ thông lên con số 390 triệu đơn vị. Trụ sở chính của công ty hiện đặt tại Tòa văn phòng Symphony, KĐT Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội.

Ảnh: DKKD

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

So với khối thông tin cũ, danh sách ngành nghề kinh doanh của Green Future đã tăng từ 25 lên 36 mã ngành. Bên cạnh mảng lõi là cho thuê xe có động cơ và kinh doanh xe, Green Future đã bổ sung hàng loạt lĩnh vực dịch vụ mới, bao gồm điều hành tua du lịch, đại lý du lịch, quảng cáo, nghiên cứu thị trường và hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (Call center).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đăng ký thêm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự chuyển dịch trong định vị thương hiệu là việc thay đổi địa chỉ email liên hệ, từ tên miền cũ @fgf.vn sang @greenfuture.tech.

Tốc độ tăng vốn gấp 19 lần sau 18 tháng

Green Future tiền thân là Công ty FGF, ra đời vào tháng 7/2024 với số vốn ban đầu khá khiêm tốn là 200 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập với ông Phạm Nhật Vượng nắm 90%, ông Phạm Khắc Phương 9,9% và ông Nguyễn Đức Minh 0,1%. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện là ông Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, con trai thứ hai của Chủ tịch Vingroup.

Lịch sử tài chính của doanh nghiệp này ghi nhận những bước nhảy vọt đáng kể về quy mô vốn chỉ trong thời gian ngắn.

Sau giai đoạn khởi đầu, đến tháng 2/2025, công ty đã liên tiếp thực hiện các đợt điều chỉnh để nâng vốn lên mức 900 tỷ đồng rồi 2.000 tỷ đồng. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi đến tháng 8 cùng năm, quy mô vốn đã đạt 2.400 tỷ đồng trước khi chốt lại năm tài chính 2025 bằng con số 3.900 tỷ đồng vào cuối tháng 12.

Như vậy, chỉ sau khoảng 18 tháng hoạt động, quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã tăng gấp 19,5 lần so với thời điểm thành lập.

Song hành với tốc độ mở rộng quy mô tài chính là sự chuyển dịch trong cấu trúc kinh doanh. Từ định hướng ban đầu tập trung vào cho thuê xe điện VinFast và dịch vụ xe tự lái, đến đầu năm 2025, Green Future đã lấn sân sang mảng kinh doanh xe cũ thuần điện và vận hành dịch vụ xe cưới.