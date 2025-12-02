Diễn biến mới ở phân khúc MPV tại thị trường ô tô Việt Nam

Trang facebook chính thức của Toyota Việt Nam mới đây đã xác nhận một mẫu xe sẽ xuất hiện phiên bản mới. Dựa trên hình ảnh vóc dáng chiếc xe được đăng tải cùng dòng chữ "INNOVA" mờ dần, có thể dự đoán đây sẽ là phiên bản mới của dòng MPV Innova Cross .

Thông điệp hé lộ của Toyota Việt Nam về mẫu xe Innova mới.

Đây được đồn đoán sẽ là phiên bản giá dễ tiếp cận nhất của dòng MPV này, đồng thời khỏa lấp chỗ trống của mẫu Innova đã ngừng bán. Theo đó, giá xe có thể tương đương với mẫu Innova E MT trước đây, ở mức khoảng 750 triệu đồng.

Con số này thấp hơn đáng kể so với bản Innova Cross V giá 825 triệu đồng. Đổi lại, bản mới dự kiến sẽ lược bỏ đi một số trang bị để tối ưu giá bán, từ đó hướng tới nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ.

Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận các thông tin về phiên bản mới của Innova Cross. Dẫu vậy, động thái làm mới dòng xe này được đánh giá là cần thiết để giúp hãng giành lại vị thế ở nhóm MPV, vốn là phân khúc từng làm nên tên tuổi của dòng Innova nói chung tại Việt Nam.

Nếu tính riêng phân khúc MPV cỡ trung, Toyota Innova Cross đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn đến từ mẫu xe điện VinFast Limo Green. Tính riêng trong tháng 10 gần nhất, mẫu MPV điện Việt Nam đã bán được gần 4.200 xe, trong khi Innova Cross chỉ bàn giao được 754 chiếc.

Đáng chú ý, chỉ sau 3 tháng mở bán, Limo Green đã đạt doanh số lũy kế là 6.504 xe. Con số này đã nhiều hơn lượng tiêu thụ mà Toyota Innova Cross đạt được trong 10 tháng, ở mức 6.164 xe.

VinFast Limo Green vượt doanh số của Toyota Innova Cross dù mới bán 3 tháng.

Không chỉ vươn lên dẫn đầu nhóm MPV cỡ trung, VinFast Limo Green còn có hai tháng liên tiếp (9 và 10) bán nhiều hơn “vua phân khúc MPV” là Mitsubishi Xpander . Nếu tính tổng lượng xe bán ra từ đầu năm 2025 đến nay, doanh số mẫu MPV 7 chỗ của VinFast xếp sau Mitsubishi Xpander (15.082 xe), nhưng vượt qua những Toyota Veloz, Honda BR-V bán trong 10 tháng.

Từ những con số trên, có thể thấy sự xuất hiện của Limo Green đang có tác động lớn lên phân khúc MPV, thậm chí có thể làm đảo lộn cục diện cuộc đua doanh số trong năm tới. Trước áp lực từ mẫu MPV điện nhà VinFast, các nhà sản xuất Nhật Bản đã và đang có động thái làm mới sản phẩm để tăng sức cạnh tranh và giữ thị phần.

Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bản nâng cấp ra mắt trong tháng 9, và sắp tới sẽ là Innova Cross phiên bản mới. Trong khi đó, một số mẫu MPV khác như Toyota Veloz Cross, Avanza Premio, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7 hybrid, Honda BR-V, Kia Carens hay MG G50 không ngừng giảm giá để tăng sức hút với khách hàng.