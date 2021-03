Diễn biến mới nhất vụ dùng súng K54 hỗn chiến tại Cần Thơ

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ hỗn chiến có nổ súng xảy ra tại trung tâm quận Ninh Kiều. Vụ án được khởi tố để điều tra về 4 hành vi, gồm: Giết người; sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ án, đến nay, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 30 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 ôtô 16 chỗ cùng nhiều tang vật liên quan khác. Trong quá trình điều tra, các đối tượng tìm cách chối tội, khai nhận không thống nhất, gây khó cho công tác điều tra.

Như đã thông tin tin, chiều 3-3, một nhóm thanh niên đi ôtô do Nguyễn Thanh Bình (tức Bình Sâm, 43 tuổi; ngụ phường Tân Hưng, quận 7) cầm đầu, di chuyển từ TP HCM đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm người do Đặng Quang Minh (còn gọi Minh Mập, 45 tuổi; ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu, để giải quyết nợ từ việc cá độ bóng đá.

Hai nhóm hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Tại đây, 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến. Các đối tượng sử dụng súng quân dụng bắn 2 phát và dùng hung khí tự chế chém nhau.

2 đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm gồm: Đặng Quang Minh (trái) và Nguyễn Thanh Bình cùng khẩu súng thu giữ tại hiện trường

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp với Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế bao vây, khống chế, bắt giữ 14 đối tượng liên quan, 1 người bị chém trọng thương được đưa đi cấp cứu, còn những đối tượng khác bỏ trốn.

Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường 1 súng quân dụng loại K54, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 5 dao tự chế và 1 ôtô 16 chỗ….



Sau đó, Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ Bùi Viết Duy (tức Đen, 33 tuổi; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều), thu giữ thêm 1 khẩu súng K54 cùng 5 viên đạn. Duy là người mang 2 khẩu súng K54 đến vụ hỗn chiến rồi đưa cho Lê Quang Dinh (ngụ phường An Cư, nhóm của Minh) 1 khẩu.