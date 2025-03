Diễn biến mới nhất vụ đi xe ôm hết 71 nghìn chuyển nhầm 71 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc nữ khách hàng đi xe ôm hết 71 nghìn đồng nhưng chuyển nhầm cho tài xế 71 triệu đồng, sau đó không liên lạc được với tài xế nên đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận những ngày qua, ngày 25/3, nữ khách hàng và tài xế đã gặp nhau để giải quyết vụ việc.

Nói về lý do không trả tiền ngay cho khách, trả lời trên báo Thanh Niên, tài xế N.T.Q. (24 tuổi, ở Đồng Nai) cho hay khi nhận được chuyển khoản, anh này thấy số 71 là tắt thông báo mà không để ý đó là 71 triệu đồng. Vài ngày sau, anh Q. được người thân thông báo việc trên mạng xã hội có đăng tải thông tin anh chiếm đoạt tiền của khách hàng khiến nam tài xế rất bức xúc.

Sau đó, anh Q. bị công ty phong tỏa tài khoản nên đã lên làm việc và gặp khách hàng. Trong lần gặp trước với nữ khách hàng, tài xế Q. cho biết do bực tức nên chưa trả lại số tiền chuyển nhầm mà về Đồng Nai để phụ giúp đám cưới của em gái. Ngày 25/3, sau khi lo xong đám cưới cho em gái, anh Q. đã hẹn khách hàng tới làm việc tại Công an phường Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu) và trả lại tiền cho chị này.

Về phía nữ khách hàng, chị cho hay chỉ muốn nhận lại tiền chuyển nhầm, không muốn làm lớn chuyện. Sự việc vừa qua là nhầm lẫn, hiểu lầm, tài xế cũng còn trẻ, ngang với tuổi con chị nên chị mong cộng đồng mạng hoan hỉ, không bàn tán thêm.

Nữ khách hàng đã chuyển nhầm 71 triệu đồng cho tài xế xe ôm.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 15/3, chị Đ.T.H.Y. đặt cuốc xe ôm công nghệ do tài xế Q. chở hết 71 nghìn đồng nhưng đã chuyển nhầm cho tài xế 71 triệu đồng. Sau đó, chị V.T.L. là bạn làm ăn chung với chị Y. kiểm tra thì phát hiện nhầm lẫn. Hai chị đã cố gắng liên hệ với tài xế nhiều lần mà không được nên đăng tải sự việc lên mạng xã hội với mục đích tìm được anh Q., lấy lại số tiền chuyển nhầm.

Ngày 19/3, anh Q. đã chủ động lên trình diện tại cơ quan công an, tại đây anh gặp chị Y. và chị L., hai bên trao đổi nhưng không tìm được tiếng nói chung. Tài xế Q. cho biết sau cuốc xe, vì nhà có việc nên anh đã tắt điện thoại và về quê, việc bị khách hàng đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội đã khiến tinh thần của anh và gia đình bị ảnh hưởng. Anh này yêu cầu khách hàng xin lỗi công khai, bồi thường tổn thất tinh thần thì mới trả lại tiền.

Sau đó, phía khách hàng cũng đăng bài trên mạng xã hội mong mọi người hoan hỉ, sự việc chỉ là hiểu lầm.