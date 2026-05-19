Diễn biến mới nhất vụ bị thanh niên truy đuổi, đánh giữa phố Hà Nội, cô gái la "em có làm gì đâu"

Hương Trà
|

Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đã truy đuổi, hành hung bạn gái cùng người bạn gái đi cùng.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại sự việc gây tranh cãi vào tối muộn ngày 16/5 trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, hai cô gái đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, to tiếng, sau đó xảy ra xô xát.

Trong clip, cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Cô gái này cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh 2 ô tô đỗ bên đường tìm sự hỗ trợ, nhưng vẫn tiếp tục bị thanh niên kia hành hung. Nắm bắt thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm nêu trên, cô gái Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) có phát sinh mâu thuẫn tình cảm.

Trần Bình Minh làm việc với công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 16/5, N. xin Minh đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội). Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, khi N. cùng bạn là P.Q.A. trở về, Trần Bình Minh cùng một người bạn là T.Q.H. đi tìm. Khi 2 cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực trước số nhà 273 đường Xuân Đỉnh, Trần Bình Minh đã vượt lên ép xe rồi dùng tay đánh nhiều lần vào N. và A.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

