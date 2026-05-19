Diễn biến mới nhất vụ bị thanh niên truy đuổi, đánh giữa phố Hà Nội, cô gái la "em có làm gì đâu"

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại sự việc gây tranh cãi vào tối muộn ngày 16/5 trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, hai cô gái đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ cùng một người khác đi xe máy truy đuổi, to tiếng, sau đó xảy ra xô xát.

Trong clip, cô gái liên tục kêu lớn: “Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế?”. Cô gái này cố gắng chạy quanh nhóm người đứng cạnh 2 ô tô đỗ bên đường tìm sự hỗ trợ, nhưng vẫn tiếp tục bị thanh niên kia hành hung. Nắm bắt thông tin, Công an phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội) nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm nêu trên, cô gái Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) có phát sinh mâu thuẫn tình cảm.

Trần Bình Minh làm việc với công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tối 16/5, N. xin Minh đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ (Hà Nội). Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, khi N. cùng bạn là P.Q.A. trở về, Trần Bình Minh cùng một người bạn là T.Q.H. đi tìm. Khi 2 cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực trước số nhà 273 đường Xuân Đỉnh, Trần Bình Minh đã vượt lên ép xe rồi dùng tay đánh nhiều lần vào N. và A.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Bình Minh (21 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".