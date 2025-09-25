Diễn biến mới nhất vụ 'bê bối bất động sản' lớn nhất miền Trung

Ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đến thực tế kiểm tra 3 dự án bất động sản (BĐS) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư , gồm Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị Bách Đạt (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng).

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (áo xanh, giữa) kiểm tra tiến độ 3 dự án của Công ty CP Bách Đạt An

Đây là 3 dự án bê bối, liên quan đến khiếu kiện của 1.000 khách hàng . Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã nhiều lần chỉ đạo để tháo gỡ vướng mắc, trong đó tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thuế để hồi phục giấy đăng ký kinh doanh; thực hiện gia hạn thời gian hoàn thành dự án; các bên cam kết ký quỹ, chi trả tiền giải phóng mặt bằng (GPMB) và cho phép phân kỳ thực hiện dự án.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực 6, đến thời điểm hiện tại, dự án Khu đô thị 7B mở rộng đã GPMB được khoảng 98%; Khu đô thị Hera Complex Riverside đã GPMB được 95%; Khu đô thị Bách Đạt mới bàn giao mặt bằng được 85%.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay các dự án trên có động thái thi công hạ tầng sau khi được chính quyền tháo gỡ khó khăn, dù khá chậm. Cụ thể, dự án Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt đang triển khai xây lắp phần cống, tập kết cây xây, vỉa hè, nền đường, trụ điện… Trong khi đó, Dự án Hera Complex Riverside mới triển khai dọn dẹp vệ sinh, cắt bỏ cây xanh và một số công việc liên quan đến mặt bằng.

Các dự án trên có động thái thi công hạ tầng nhưng tiến độ khá chậm

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là gỡ vướng các khó khăn các dự án, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ông Hưng yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân đã mua đất tại các dự án. Mục tiêu của 3 dự án trên là hoàn thành công tác GPMB trong tháng 12/2025.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu doanh nghiệp cần đảm bảo năng lực về tài chính để tiếp tục đầu tư hạ tầng, đền bù cho người dân và nộp tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ, lãnh đạo TP sẽ chỉ đạo ngay để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.