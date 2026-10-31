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Diễn biến mới nhất về siêu đô thị rộng hơn 9.170 ha, vốn 925.000 tỷ đồng của Vingroup đầu tư tại thành phố giàu nhất miền Bắc

Văn Đoan
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Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.171ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 925.651 tỷ đồng. Riêng tại xã Tam Hưng, địa phương đã chi trả 8.577 tỷ đồng cho 5.457 hộ dân để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Thông tin mới nhất về công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác giải phóng mặt bằng và tổng kết Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai do xã Tam Hưng tổ chức chiều 29/10.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Tam Hưng, địa phương có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 1.367ha để thực hiện dự án, liên quan đến 12 thôn, hàng nghìn hộ dân, hàng nghìn ngôi mộ và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển.

Đến nay, UBND xã đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 1.312,4ha, đạt 96% diện tích; lập, niêm yết công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 1.172,5ha, tương đương 85,7%. Xã cũng phối hợp với chủ đầu tư chi trả 8.577 tỷ đồng cho 5.457 hộ dân, đồng thời hoàn thành và bàn giao mặt bằng tại các khu vực trọng điểm.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.171ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hồng Vân, Nam Phù, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thanh Oai, Thường Phúc và Thường Tín.

Diễn biến mới nhất về siêu đô thị rộng hơn 9.170 ha, vốn 925.000 tỷ đồng của Vingroup đầu tư tại thành phố giàu nhất miền Bắc- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án.

Theo Sở Xây dựng, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải bảo đảm tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư; vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác chiếm tối đa 85%.

Dự án được định hướng trở thành địa điểm chính, phối hợp với các khu liên hợp thể thao khác để tổ chức những sự kiện thể thao quy mô châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic. Bên cạnh các công trình thể thao, quy hoạch còn bố trí khu nhà ở, thương mại dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích khoảng 73ha và sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, với hệ thống mái che có khả năng đóng, mở tự động. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Ngoài sân vận động chính, hệ thống công trình thể thao còn có sân vận động Olympic phục vụ điền kinh; Hanoi Sport Arena với sức chứa 12.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước Aquatic Center 10.000 chỗ; cùng nhà thi đấu xe đạp lòng chảo sức chứa khoảng 4.000-5.000 người.

Quy hoạch cũng dành không gian cho hai sân golf 18 hố và công viên tennis, pickleball, padel rộng hơn 40ha, với khoảng 300 sân. Hệ thống đường đạp xe trên nhiều dạng địa hình được bố trí để phục vụ hoạt động thi đấu chuyên nghiệp, tập luyện và tham quan.

Dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành vào quý I/2030 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2030.

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khu đô thị thể thao

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