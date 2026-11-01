Diễn biến mới nhất về dự án sân bay trị giá 3.900 tỷ đồng do Sun Group đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Dự án hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục với 6 nhà thầu, 30 kỹ sư và 200 công nhân. Nhà ga hành khách đã hoàn thành ép cọc, trong khi công tác san nền đường lăn và sân đỗ đạt 63%.

Ngày 31/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi kiểm tra thực địa tiến độ thi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng. Tại công trường, nhiều hạng mục đã đạt khối lượng đáng kể, cơ bản bám sát tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục khu bay, sân đỗ máy bay, đường lăn, đài kiểm soát không lưu, nhà ga hành khách, hệ thống giao thông nội cảng và công trình phụ trợ. Trong đó, nhà ga có diện tích dự kiến khoảng 16.000-18.000 m², công suất khai thác 2 triệu hành khách mỗi năm. Sân đỗ được thiết kế đáp ứng 6 vị trí máy bay, gồm 2 vị trí Code E và 4 vị trí Code C.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, nhà ga hành khách đã hoàn thành 100% khối lượng ép cọc; phần móng và giằng đạt 68%. Đài kiểm soát không lưu cũng hoàn thành toàn bộ công tác ép cọc, lắp đặt cốt thép và cốp pha móng.

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Ảnh: Sun Group.

Ở nhóm hạ tầng kỹ thuật, công tác san nền đường lăn và sân đỗ đạt 63%; san nền khu mặt đất cùng các công trình phụ trợ đạt 60%. Hệ thống thoát nước khu bay đạt 60%, hai hồ điều hòa H1 và H2 hoàn thành 90% khối lượng đào đất. Trong khi đó, hệ thống hàng rào dự án đã thi công được 40% phần móng và giằng.

Để triển khai các hạng mục, nhà đầu tư đã huy động 6 nhà thầu, cùng lực lượng khoảng 30 kỹ sư và 200 công nhân, máy móc và thiết bị thi công tại công trường.

Trong tháng 11/2026, nhà đầu tư đặt mục tiêu nâng tỷ lệ san nền đường lăn, sân đỗ lên 75%; san nền khu mặt đất và công trình phụ trợ đạt 75%; hệ thống thoát nước khu bay đạt 70% và hoàn thành đào đất hai hồ điều hòa. Các hạng mục nhà ga, đài kiểm soát không lưu và hàng rào dự án cũng tiếp tục được triển khai, trong đó phần móng và giằng hàng rào phấn đấu đạt 50%.

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư trong việc huy động nhân lực, máy móc và tổ chức thi công đồng loạt. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để kịp thời xử lý khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành dự án và đưa vào khai thác đúng thời gian cam kết.

Sân bay Phan Thiết được đầu tư với tổng vốn khoảng 3.900 tỷ đồng bởi Sun Group. (Ảnh: CTTĐT Lâm Đồng).

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng, Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới đến năm 2030, gồm Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu và Thành Sơn.

Trong số này, sân bay Phan Thiết được đầu tư với tổng vốn khoảng 3.900 tỷ đồng bởi Sun Group. Theo cam kết của nhà đầu tư, công trình dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Hạng mục hàng không dân dụng của dự án đã khởi công được khoảng 3 tháng.

Theo quy hoạch, sân bay Phan Thiết đạt tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng. Trong giai đoạn đầu, sân bay có công suất khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm, phục vụ các chuyến bay nội địa thường lệ và có khả năng khai thác đường bay quốc tế khi phát sinh nhu cầu.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là nhà ga hành khách có diện tích khoảng 18.000m², lấy cảm hứng từ kiến trúc và văn hóa Champa. Thiết kế đưa hình tượng tháp Poshanu vào ngôn ngữ kiến trúc, với triết lý "Hồn lửa, khát vọng vươn cao", kết hợp bản sắc địa phương với tư duy xây dựng hạ tầng hàng không hiện đại.

Ngoài nhà ga, dự án còn có sân đỗ máy bay, hệ thống đường lăn, tháp kiểm soát không lưu, nhà điều hành và các công trình kỹ thuật phục vụ hoạt động khai thác.

Khi đi vào vận hành, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng tạo thêm kết nối hàng không cho khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển của du khách trong và ngoài nước đến các điểm du lịch trọng điểm. Qua đó, dự án có thể mở rộng dư địa phát triển dịch vụ và du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.