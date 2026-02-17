Diễn biến mới nhất về đợt không khí lạnh tràn về đúng mùng 1 Tết Nguyên đán

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ phổ biến 19-22 độ.
Dự báo diễn biến không khí lạnh, trưa và chiều 17-2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ.
Chiều tối và đêm 17-2, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Bao giờ không khí lạnh khiến miền Bắc trời chuyển rét, có nơi rét đậm?
Từ ngày 17-2 đến ngày 19-2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17 đến 19-2 (từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Khu vực Hà Nội, từ chiều và đêm 17-2 (mùng 1 Tết) đến ngày 19-2 (mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17 đến 19-2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.
Đề phòng gió giật mạnh trên biển
Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m.
Từ ngày 18-2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m.
Các chuyên gia cảnh báo gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.