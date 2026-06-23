Diễn biến mới nhất ồn ào của Hải Đăng Doo: Cô gái đăng ảnh gây xôn xao bị xử phạt

Sau hơn 1 tháng gây xôn xao mạng xã hội, vụ việc liên quan đến Hải Đăng Doo bất ngờ có diễn biến mới nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.P.T.N. (SN 2003) về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". Mức xử phạt được áp dụng là 7,5 triệu đồng theo quy định hiện hành.

Cô gái này liên quan đến sự việc ồn ào của Hải Đăng Doo vào giữa tháng 5/2026 vừa qua. Theo thông tin đăng trên phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Đà Nẵng Đỗ Hải Đăng (nghệ danh Hải Đăng Doo, sinh năm 2000) đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng về việc hình ảnh cá nhân của mình bị đăng tải trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý. Theo trình báo, các nội dung lan truyền đã ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của anh.

Cô gái từng đăng ảnh tag tên Hải Đăng Doo gây hoang mang bị xử phạt 7,5 triệu vì đăng ảnh người khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật (Nguồn: Công An TP Đà Nẵng)

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định bà L.P.T.N. là người thực hiện hành vi đăng tải đoạn video có hình ảnh của Hải Đăng Doo lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, bà N. thừa nhận đã đăng tải những thông tin không đúng sự thật liên quan đến nam ca sĩ. Đáng chú ý, người này xác nhận bản thân không có mối quan hệ với Hải Đăng Doo và cũng không trực tiếp chứng kiến những nội dung được đăng tải. Theo lời khai, do yêu mến nhân vật thông qua các chương trình truyền hình nên bà N. đã tự ý sử dụng hình ảnh của Hải Đăng Doo, đồng thời đăng tải các thông tin nhằm mục đích thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội.

Sau khi được giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, bà L.P.T.N. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội. Cơ quan chức năng cho biết hành vi trên đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín và danh dự của Hải Đăng Doo.

Phía cô gái kia khai nhận do yêu thích Hải Đăng Doo nên mới có hành vi vi phạm

Tình hình Hải Đăng Doo hiện tại

Vào đầu tháng 5/2026, mạng xã hội xôn xao gọi tên Hải Đăng Doo và ca sĩ Lou Hoàng vào ồn ào nghi lộ ảnh riêng tư. Nguồn cơn xuất phát từ việc một cô gái tại Đà Nẵng tag tên Hải Đăng Doo vào bức ảnh riêng tư, địa điểm hao hao với nơi nam ca sĩ check in trước đó. Sau ồn ào này, Hải Đăng Doo không xuất hiện tại concert Sao Nhập Ngũ dù đã được công bố từ trước.

Đến tối 17/5, Hải Đăng Doo đã chính thức có phản hồi. Trong bài viết, Hải Đăng Doo liên tục gửi lời xin lỗi đến gia đình, công ty quản lý, đồng nghiệp, đối tác, nhãn hàng và người hâm mộ vì đã khiến mọi người thất vọng. Anh đặc biệt nhắc đến ekip các chương trình như Anh Trai Say Hi, Tinh Hà Say Hi, Say Hi Rực Rỡ và Sao Nhập Ngũ, cho rằng bản thân cảm thấy day dứt khi những ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến tập thể và các chương trình mang ý nghĩa tích cực.