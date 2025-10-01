Theo thông tin mới nhất từ Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) vùng áp thấp phía đông đảo Catanduanes (Philippines) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Paolo vào sáng nay 1/10.

RAMB/US NOAA/Himawari

Theo cơ quan khí tượng, lúc 10 giờ sáng, tâm bão Paolo được xác định cách Virac, Catanduanes 760 km về phía đông, với sức gió duy trì 45 km/giờ, giật 55 km/giờ.

Paolo đang di chuyển theo hướng tây với vận tốc 25 km/giờ và trong 24 giờ tới sẽ chưa tác động trực tiếp đến đất liền Philippines, PAGASA cho biết.

Dự báo Paolo sẽ tiếp tục mạnh lên, đạt cấp bão nhiệt đới mạnh khi di chuyển theo hướng tây tây bắc trên biển Philippines. PAGASA cũng không loại trừ khả năng bão sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới dữ dội hoặc thậm chí đạt cấp bão.

Paolo có thể đổ bộ vào khu vực Isabela hoặc phía bắc Aurora (Philippines) vào sáng hoặc chiều thứ Sáu.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, quỹ đạo bão có thể dịch xuống phía nam nếu vùng áp cao phía bắc Paolo gia tăng cường độ.

Dự báo, nhiễu động này sẽ ở trên Biển Tây Philippines vào tối thứ Sáu và rời khỏi khu vực dự báo (PAR) của Philippines vào sáng thứ Bảy.

Các cấp độ cảnh báo gió có thể được ban hành cho các khu vực phía đông của miền Trung và miền Bắc Luzon (Philippines) từ chiều hoặc tối nay.

Cảnh báo cấp độ 3 có khả năng sẽ là mức cao nhất được ban bố, nhưng cũng không loại trừ khả năng nâng lên cấp độ 4 nếu bão mạnh lên thành bão nhiệt đới dữ dội trước khi đổ bộ.