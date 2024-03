Nga chiếm một số cứ điểm ở Zaporizhzhia. Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia (tạm dịch là “Chúng tôi cùng với nước Nga”) ngày 1/3 cho hay, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số thành trì của Ukraine gần làng Marfopol ở Vùng Zaporizhzhia.

Theo ông Rogov, tình hình gần Marfopol đã được cải thiện khi lực lượng Nga tiến công và giành quyền kiểm soát một số cứ điểm của quân đội Ukraine. Hiện khu định cư này nằm trong vùng xám.

Binh sỹ Ukraine bắn pháo ở Chernigiv. Ảnh: AFP

Ukraine mất thêm xe tăng Abrams. Trong vài ngày qua, Nga đã phá hủy 2 xe tăng Abrams và một xe cứu hộ bọc thép dựa trên nền tảng Abrams gần Avdiivka.

Chiếc Abrams đầu tiên đã bị phá hủy hoàn toàn bằng UAV FPV. Sau đó, một xe cứu hộ bọc thép dựa trên nền tảng Abrams đã bị bắn trúng. Chỉ hơn một ngày sau, chiếc Abrams thứ ba bị UAV Nga tấn công.

Theo một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái của Nga, những chiếc xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất có thể dễ dàng bị tấn công không chỉ bằng pháo binh mà còn bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (UAV FPV).

Ukraine phản công dữ dội ở Avdiivka. Kênh Suriyakmaps đưa tin, trên khu vực phía tây Avdivka, các cuộc đụng độ giữa hai bên tiếp tục diễn ra tại Berdychi và Tonenke mà không có thay đổi đáng kể.

Nguyên nhân khiến Nga thiếu tiến bộ ngày hôm nay là do các đợt phản công dữ dội của Ukraine trong những giờ qua. Quân tiếp viện của Kiev đã tới trấn giữ tuyến phòng thủ đầu tiên khi lực lượng Nga đang rất gần.

Ukraine tuyên bố bắn rơi 13 máy bay Nga trong tháng 2. Kyiv Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 1/3 cho biết lực lượng của họ đã bắn rơi 13 máy bay Nga trong tháng 2. Theo Bộ này, đây là số lượng máy bay lớn nhất mà Ukraine phá hủy trong một tháng kể từ tháng 10/2022.

Báo cáo cho biết, 13 máy bay bị bắn rơi trong tháng 2 bao gồm 10 tiêm kích bom đa năng Su-34, 2 tiêm kích Su-35 và 1 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50.

Trước đó, Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay phản lực Su-34 chỉ trong ngày 29/2, người phát ngôn Lực lượng Không quân Yury Ihnat xác nhận với Kyiv Independent. Mỗi chiếc máy bay ước tính trị giá khoảng 36 triệu USD.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh huy động công dân vào lực lượng quân sự dự bị. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/3 đã ký sắc lệnh thường niên để huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự.

Sắc lệnh nêu rõ: “Huy động trong năm 2024 các công dân Nga vào lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong Các Lực lượng Vũ trang Nga, lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và Cơ quan An ninh Liên bang”.

Theo sắc lệnh, Chính phủ Nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành Liên bang Nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Hà Lan cam kết góp 150 triệu euro mua đạn pháo cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 1/3 đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine đồng thời cam kết góp 150 triệu euro vào kế hoạch mua 800.000 quả đạn pháo cho Kiev.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm bất ngờ tới Kharkiv, thành phố chỉ cách biên giới Nga 40 km. Ông Mark Rutte trở thành nhà lãnh đạo thứ bảy của phương Tây ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine trong hai tháng qua.

Tổng thống Zelensky cho biết, thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Hà Lan bao gồm 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) viện trợ quân sự từ Hà Lan trong năm nay cũng như các hỗ trợ quốc phòng khác trong 10 năm tới.

Báo Pháp: Phương Tây muốn đẩy Nga vào thế "tiến thoái lưỡng nan" ở Ukraine. Theo tờ Le Monde của Pháp, việc phương Tây úp mở việc có thể triển khai quân đội tới Ukraine được coi là một cách để gây áp lực lên Nga. Bài báo của Le Monde dẫn các nguồn tin chỉ ra rằng Pháp đã phủ nhận việc các lực lượng theo quy ước, dù có mặc đồng phục hay không, hiện diện ở Ukraine. Paris chỉ ngầm thừa nhận sự hiện diện của Tổng cục An ninh Đối ngoại tại Ukraine, đặc biệt là lực lượng từ các cơ quan chuyên hoạt động trong những khu vực khủng hoảng.

Tuy nhiên, cả số lượng lẫn sứ mệnh của họ đều không phải là chủ đề được công bố rộng rãi, thậm chí cái chết của một vài người trong số họ vẫn nằm trong phạm vi có thể phủ nhận được.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã có kịch bản cho xung đột Nga – NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bằng cách nói NATO và Nga có thể sẽ đánh nhau nếu Ukraine bị đánh bại, đã chứng minh rằng Mỹ có kế hoạch cho việc đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Ý nghĩa của tuyên bố này là nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chống lại Nga. Theo khái niệm Freudian slip (trượt lưỡi Freud - có ý nghĩa gần tương tự với hành động lỡ lời hoặc nói nhầm - ND), ông ấy [Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ND] đã buột miệng nói ra những gì nghĩ trong đầu. Trước đó, họ nói rằng: Chúng ta không thể để Ukraine thua, bởi vì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở việc này và sẽ tiếp quản các vùng Baltic, Ba Lan và Phần Lan, nhưng hóa ra, theo tuyên bố công khai và rõ ràng của ông Austin thì ngược lại. Chúng tôi không có những kế hoạch như vậy và không thể có chúng, nhưng Mỹ thì có”, Ngoại trưởng Nga nói.

Nga có thể xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè. Bloomberg ngày 1/2 dẫn nguồn thạo tin cho biết, giới chức Ukraine lo ngại rằng lực lượng Nga có thể xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè sắp tới nếu như phương Tây không tăng cường viện trợ đạn dược cho Kiev.

Theo nguồn tin, đánh giá của Ukraine về tình hình chiến trường ngày càng "ảm đạm" khi lực lượng của nước này phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công của Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, đồng thời hạn chế số lượng đạn pháo họ có thể bắn. Kiev tin rằng những tiến bộ của Nga có thể đạt được động lực đáng kể vào mùa hè.

Nga nói đã sẵn sàng trả thi thể tù binh Ukraine vụ máy bay bị bắn rơi. Ủy viên nhân quyền Tổng thống Nga, bà Tatiana Moskalkova, cho biết Moscow đã sẵn sàng trao trả thi thể của các tù binh Ukraine được cho là đã chết trong vụ rơi máy bay quân sự IL-76 vào tháng trước.

"Các thi thể có thể được bàn giao theo các thủ tục hiện hành", bà Moskalkova nói với RIA Novosti. Bà nói thêm: "Mọi thứ cần thiết về mặt thủ tục đều đã sẵn sàng," đồng thời cho biết Kiev đã bày tỏ mong muốn nhận lại các thi thể.

Người đồng cấp Ukraine của bà Moskalkova, ông Dmytro Lubinets, cáo buộc đối phương "suy đoán" về vụ bắn rơi máy bay mà không cho phép tiếp cận hiện trường. Ông Lubinets viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram: "Cho đến nay, theo yêu cầu của tôi, Nga vẫn chưa bàn giao bất kỳ danh sách hành khách chính thức nào, chưa xác nhận dữ kiện hoặc cho phép các tổ chức quốc tế tiếp cận địa điểm xảy ra thảm kịch".