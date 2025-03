Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/3

Mỹ tiết lộ mục tiêu chính của các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine. Nhà Trắng cho biết, mục tiêu chính của các cuộc đàm phán là thiết lập lệnh ngừng bắn trên biển tại Biển Đen, tạo điều kiện cho hoạt động hàng hải diễn ra thông suốt.

Phát biểu trong chương trình "Face the Nation" của CBS vào ngày 23/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz cho biết các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine đã có mặt Riyadh, Saudi Arabia. Bên cạnh lệnh ngừng bắn ở Biển Đen, các bên cũng thảo luận về "ranh giới kiểm soát" giữa hai quốc gia, bao gồm "các biện pháp xác minh, gìn giữ hòa bình, đóng băng các ranh giới tại chỗ". Ông Waltz nhấn mạnh rằng "các biện pháp xây dựng lòng tin", như việc trao trả trẻ em Ukraine bị sơ tán do chiến sự, cũng đang được xem xét.

Lính Ukraine trên xe tăng ở tiền tuyến. Ảnh: Quân đội Ukraine

Đại diện Mỹ lạc quan về các cuộc đàm phán giải quyết xung đột ở Ukraine. Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 23/3 đã bày tỏ sự lạc quan trước các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ và Ukraine ngày 23/3 đã bắt đầu các cuộc đàm phán liên quan tới một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế giữa Mỹ và Ukraine. Đại diện Mỹ Steve Witkoff cho biết ông tin rằng trong ngày đàm phán tiếp theo hai bên sẽ đạt được tiến triển thực sự liên quan tới ngừng bắn trên Biển Đen để từ đó hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Nga nắm ưu thế tây bắc Kurakhove. Quân đội Nga cho biết, các binh sĩ của họ vừa giành kiểm soát làng Sribne ở tỉnh Donetsk từ tay quân Ukraine.

“Ngôi làng Sribne nằm trong địa phận nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã nằm trong tay chúng tôi, thông qua các hoạt động tác chiến tích cực và chủ động từ nhiều đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm”, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/3 viết.

Được biết, ngôi làng Sribne nhắc đến trong bản thông cáo trên nằm cách thành phố Kurakhove, thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, khoảng 15km theo hướng tây bắc.

Bản đồ cập nhật từ trang Deep State của Ukraine đêm 23/3 xác nhận toàn bộ ngôi làng Sribne đã nằm trong vùng đỏ, tức khu vực do quân Nga kiểm soát. Tuy nhiên vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh dữ dội, vẫn nằm ở ngoại vi làng này.

Ukraine chiếm lại khu định cư ở Lugansk. Kyiv Independent cho biết, chiến dịch quân sự kéo dài 30 giờ đồng hồ của Lữ đoàn Tấn công số 3 gần đây đã giúp quân đội Ukraine chiếm lại khu định cư Nadiya tại tỉnh Luhansk.

“Lữ đoàn của chúng tôi, chủ yếu với các binh sĩ từ Tiểu đoàn tấn công số 1, đã chiếm lại khu định cư Nadiya. Có tổng cộng 3km vuông được giải phóng khỏi đối phương… Để kiểm soát Nadiya, đối phương đã tổn thất đến hai trung đoàn cơ giới”, thông cáo từ Lữ đoàn Tấn công số 3 Ukraine trên Telegram viết.

Hiện phía Nga chưa bình luận về nội dung bản thông cáo trên.

Hệ thống đường sắt Ukraine bị tấn công mạng quy mô lớn. Công ty đường sắt quốc gia Ukraine ngày 24/3 cho biết, các hệ thống trực tuyến của công ty này đã bị tấn công mạng quy mô lớn.

Hiện giao thông đường sắt vẫn ổn định và không bị gián đoạn vì sự cố nói trên. Ukrzaliznytsia thông báo sẽ bán vé trực tiếp trong ngày 24/3 cho đến khi hệ thống trực tuyến được khôi phục hoàn toàn.

Thông tin về cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống đường sắt Ukraine được công bố ngày 23/3 khi Ukrzaliznytsia thông báo cho hành khách về sự cố đối với hệ thống trực tuyến và yêu cầu hành khách mua vé tại chỗ hoặc trên tàu.

Nga khẳng định lệnh ngừng tấn công cơ sở năng lượng vẫn có hiệu lực. Điện Kremlin ngày 24/3 cho biết, thỏa thuận tạm dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine vẫn có hiệu lực bất chấp việc có cáo buộc Ukraine tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

"Cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ yêu cầu nào khác từ tổng thống. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tuân thủ mọi chỉ thị của tổng tư lệnh tối cao, nhưng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Các đối tác Mỹ có thể theo dõi tình hình và đưa ra kết luận phù hợp ", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời khi được hỏi liệu Nga có ý định duy trì thỏa thuận trên hay không.

Nga cáo buộc Ukraine tập kích phá hủy trạm bơm khí đốt khi đàm phán diễn ra. Bộ Quốc phòng Nga vừa cáo buộc Ukraine triển khai máy bay không người lái tấn công vào trạm bơm Kropotkinskaya tại khu vực Krasnodar của Nga.

Theo bộ này, máy bay không người lái đã bị các đơn vị phòng không của Nga bắn hạ và rơi cách trạm bơm khoảng 7 km, gần ga đường sắt Kavkazskaya. Trước đó hôm 17/2, Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào ga Kropotkinskaya. Nhà ga này đã bị hư hại, phải dừng hoạt động và đang được sửa chữa.

Trung Quốc lên tiếng về thông tin cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin nói rằng các quan chức nước này đang thảo luận về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc, ông Guo Jiakun, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay trong một cuộc họp báo.

Ông Guo Jiakun cũng đề cập đến việc Trung Quốc đang tìm cách tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế nhằm hướng đến các cuộc đàm phán hòa bình và tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn cũng như chấm dứt xung đột.

Trước đó, tờ Welt am Sonntag của Đức dẫn các nguồn tin cho biết Trung Quốc đang đánh giá vai trò tiềm năng trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Ukraine cùng với Liên minh châu Âu khi xung đột kết thúc.