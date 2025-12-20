Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine 20/12: Nga có thể ngừng bắn để Ukraine bầu cử

Phát biểu hôm 19/12, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng cân nhắc các biện pháp bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử ở Ukraine, bao gồm việc kiềm chế các cuộc tấn công sâu vào Ukraine trong ngày bầu cử, nhưng chỉ khi những điều kiện nhất định được đáp ứng.

Theo ông, 5 - 10 triệu công dân Ukraine hiện đang sống tại Nga phải được tạo điều kiện để tham gia tiến trình bầu cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)

Moskva cho rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky hiện không còn tính chính danh, do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc hơn một năm trước nhưng Kiev vẫn chưa tổ chức bầu cử mới, với lý do đang áp đặt thiết quân luật. Nga vì vậy không công nhận tính hợp pháp của chính quyền hiện tại ở Ukraine.

Dưới sức ép từ Mỹ, ông Zelensky gần đây đã đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 90 ngày, với điều kiện các đồng minh phương Tây của Kiev có thể bảo đảm an ninh cho quá trình này.

Ông Putin nhấn mạnh rằng một chính phủ hợp pháp ở Ukraine chỉ có thể được hình thành thông qua bầu cử, đồng thời cảnh báo Kiev không được lợi dụng tiến trình bầu cử như một cách để kéo dài thời gian nhằm tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng, trong bối cảnh quân đội Nga đang tiếp tục tiến công.

Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời, song Điện Kremlin bác bỏ khả năng này. Nga khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình lâu dài, giải quyết tận gốc các nguyên nhân của xung đột.

Ông Putin cảnh báo EU trả lại tài sản Nga bị phong tỏa

Cũng trong ngày 19/12, Tổng thống Putin cảnh báo rằng Liên minh châu Âu cuối cùng sẽ buộc phải hoàn trả các tài sản quốc gia của Nga bị đóng băng liên quan đến xung đột Ukraine . Ông cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng số tài sản này đều sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của EU và làm lung lay nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, các nước phương Tây phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn được lưu giữ tại tổ chức lưu ký Euroclear có trụ sở ở Bỉ.

EU đã nhiều lần thảo luận về việc sử dụng số tiền này làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay được gọi là “bồi thường” dành cho Kiev và gần đây đã thông qua khung pháp lý nhằm duy trì việc phong tỏa trong thời gian dài.

Tuy nhiên, trong cuộc họp mới nhất, các nhà lãnh đạo EU không đạt được đồng thuận về kế hoạch vay này. Thay vào đó chọn giải pháp tăng nợ chung để hỗ trợ Ukraine trong ngắn hạn, đồng thời hứa sẽ xem xét lại phương án sử dụng tài sản Nga sau khi giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Nga tuyên bố bắn hạ 36 UAV của Ukraine trong một buổi tối

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 36 máy bay không người lái của Ukraine trong tối 19/12. Theo thông báo, các UAV bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ 20h đến 23h ngày 19/12.

Cụ thể, 22 UAV bị bắn hạ trên khu vực Belgorod, 7 chiếc trên bán đảo Crimea, 2 chiếc tại vùng Kursk, 1 chiếc ở Voronezh, và 4 chiếc trên biển Đen.