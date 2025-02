Diễn biến căng thẳng vụ nữ MC thời tiết 28 tuổi tự tử

Ngày 27/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin trong điện thoại di động của cố MC Oh Yoanna đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh 2.750 ký tự, tương đương 17 trang, bày tỏ sự đau khổ vì bị bắt nạt tại nơi làm việc.

Trước khi qua đời, Oh Yoanna thông báo sự việc cho bốn nhân viên của MBC nhưng bị phớt lờ. Gia đình cô yêu cầu sự thật phải được phơi bày, đồng thời kêu gọi những người có liên quan, đặc biệt đài MBC phải đưa ra lời xin lỗi chính thức, chân thành trước công chúng.

MC thời tiết Oh Yoanna tự tử hồi tháng 9/2024, để lại di thư cho biết cô bị đồng nghiệp bắt nạt.

Danh sách những người bị nghi ngờ là thủ phạm, làm ngơ trước hành vi bắt nạt Oh Yoanna tại công sở đều là tiền bối trong lĩnh vực dự báo thời tiết. Tất cả đều khóa phần bình luận trên mạng xã hội, chuyển video YouTube sang chế độ riêng tư, cố gắng che giấu sự việc và giữ im lặng. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ từ công chúng ngày càng dâng cao, phản đối các chương trình mà họ đang góp mặt.

Nữ MC bị tình nghi bắt nạt công sở gặp rắc rối lớn

Dù MBC vẫn tiếp tục sử dụng họ trong các chương trình dự báo thời tiết trên bản tin thời sự, một số chương trình khác đã bắt đầu có động thái loại bỏ những cá nhân vướng vào nghi vấn này.

Sự rút lui của Kim Ga Young là đáng chú ý nhất. Bắt đầu đảm nhiệm vai trò MC dự báo thời tiết của MBC từ năm 2018, Kim Ga Young từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, khi bị chỉ trích là một trong những kẻ bắt nạt, cô vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng. Trước đây, cô từng quay video tuyên truyền chống bắt nạt tại nơi làm việc càng khiến dư luận phẫn nộ. Ngoài ra, cô đối diện với cáo buộc cố tình gây chia rẽ tình cảm đồng nghiệp, khiến nam MC Jang Sung Kyu nghĩ xấu về Oh Yoanna.

Kim Ga Young rút khỏi chuyên mục đã gắn bó lâu dài, có thể bị bãi nhiệm vị trí đại sứ quảng bá của thành phố Paju do nghi ngờ là kẻ bắt nạt nơi công sở, khiến MC Oh Yoanna tự tử.

Trước áp lực dư luận, Kim Ga Young tự nguyện rời khỏi chuyên mục trong chương trình Good Morning FM with Tei của đài MBC FM4U.. Kênh YouTube YoungHan Review cũng tạm dừng công bố thêm cho đến khi có kết quả điều tra. Bên cạnh đó, chương trình web Geonseol Dabang đang xem xét việc có tiếp tục mời cô làm MC cho mùa tiếp theo hay không.

Khả năng Kim Ga Young bị bãi nhiệm khỏi vị trí đại sứ quảng bá của thành phố Paju đang được xem xét. Theo Osen, chính quyền thành phố Paju đã nhận thức được tình hình và đang thảo luận việc bãi nhiệm do cô không còn đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo Điều 5 của Quy chế vận hành đại sứ quảng bá thành phố Paju, cá nhân có thể bị bãi nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau: tự nguyện từ chức, không thực hiện hoạt động quảng bá mà không có lý do chính đáng, làm ảnh hưởng đến danh dự và phẩm giá của đại sứ, hoặc gặp hoàn cảnh đặc biệt khiến việc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trở nên khó khăn.

Do những cáo buộc liên quan đến hành vi bắt nạt nơi làm việc, Kim Ga Young đang trên đà bị loại bỏ khỏi giới truyền hình. Hiện tại, chương trình Kick a Goal vẫn theo dõi tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối. Trong khi đó, Ủy ban điều tra đặc biệt của MBC, sau cuộc họp đầu tiên vào ngày 5/2, đã bắt đầu quá trình điều tra chính thức. Kết luận của họ sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của vụ việc.

Lời thanh minh trước cáo buộc "tiếp tay cho kẻ bắt nạt"

Về phần MC Jang Sung Kyu, anh thanh minh giữa những cáo buộc phớt lờ hành vi bắt nạt công sở đối Oh Yoanna.

Hôm 5/2, anh đăng tải trên trang cá nhân: "Tôi chỉ biết tin cô ấy qua đời vào tháng 12 và đã âm thầm tiếc thương trong lòng. Dù đã muộn, tôi hy vọng những khúc mắc của cô ấy sẽ được giải quyết để có thể yên nghỉ, mong gia đình cô ấy tìm được sự an ủi. Nếu có điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Anh cho biết có nhiều thông tin không đúng sự thật khi anh bị nhắc tên. Dù khó chịu nhưng không thể so sánh với nỗi đau của người đã khuất và gia đình nên anh chọn cách im lặng. Tuy vậy, các bình luận tiêu cực ngày càng nhiều, buộc anh phải lên tiếng.

MC Jang Sung Kyu.

“Gia đình tôi trở thành mục tiêu của những bình luận ác ý. Để bảo vệ họ, tôi đã giới hạn bình luận chỉ dành cho những người theo dõi. Nhưng đáng tiếc, điều này lại khiến tôi bị chỉ trích nặng nề hơn, khi nhiều người cho đó là hành động của kẻ có tội. Tôi không mong muốn làm sáng tỏ bản thân trước khi những khúc mắc của Oh Yoanna được giải quyết. Tuy nhiên, tôi chân thành mong mọi người kiềm chế việc nhắm sự thù ghét vào gia đình tôi” - MC Jang Sung Kyu nói.

Trước đó, kênh YouTube Viện Nghiên cứu Garo Sero công bố đoạn ghi âm cuộc gọi được cho là với một người trong nội bộ MBC. Trong đoạn ghi âm, người này tuyên bố MC thời tiết Kim Ga Young đã kích động căng thẳng giữa Oh Yoanna và Jang Sung Kyu.

"Kim Ga Young từng làm việc với Jang Sung Kyu trong một chương trình sáng. Cô ấy biết rằng Jang và Oh Yoanna thường tập thể dục cùng nhau và có mối quan hệ khá tốt. Vì vậy, cô ấy nói với Jang rằng: ‘Cô ta là kẻ dối trá. Cô ta chẳng có XXX’ cùng nhiều lời lẽ miệt thị khác. Nghe vậy, Jang đã trực tiếp đối chất với Oh Yoanna: ‘Tôi nghe nói cô là kẻ dối trá’ khiến cô ấy vô cùng sốc. Khi Oh Yoanna hỏi, ‘Ai nói vậy?’ thì Jang trả lời, ‘Kim Ga Young bảo tôi như thế’”.

Sau những tiết lộ này, Jang Sung Kyu phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ công chúng.