21h00 tối nay theo giờ Việt Nam, FIFA sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 tại Zurich (Thụy Sĩ). Đây là thời khắc được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặc biệt chờ đợi, bởi lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ.

Sau hành trình ấn tượng tại VCK U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã giành vé đến Qatar và mở ra chương mới cho bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, thử thách chắc chắn sẽ rất lớn khi U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 do chưa từng tham dự U17 World Cup trước đây.

Theo thể thức của FIFA, 48 đội tuyển sẽ được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội cùng khu vực sẽ không nằm chung bảng với nhau, đồng nghĩa U17 Việt Nam sẽ tránh được những đại diện châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia ở vòng bảng.

Dẫu vậy, khả năng đại diện Việt Nam phải chạm trán những “ông lớn” đến từ châu Âu hay Nam Mỹ là hoàn toàn có thể xảy ra. Những cái tên như Brazil, Pháp, Argentina hoặc Tây Ban Nha đều được xem là các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Bên cạnh sự hồi hộp, người hâm mộ cũng kỳ vọng lá thăm may mắn sẽ giúp U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu vừa sức hơn, qua đó có cơ hội tạo nên bất ngờ ở lần đầu bước ra sân khấu World Cup. Dù kết quả bốc thăm thế nào, việc góp mặt tại giải đấu năm nay cũng đã là cột mốc lịch sử đáng tự hào với bóng đá trẻ Việt Nam.