World Cup chốt khoản tiền thưởng 75 triệu USD, Việt Nam có đội tuyển nào tham dự?

Esports Foundation (EF) vừa công bố giải Vô địch Thể thao điện tử thế giới (Esports World Cup - EWC) 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 6/7 - 23/8. Kỳ EWC năm nay sẽ có 2000 VĐV và 200 CLB đến từ hơn 100 quốc gia tranh tài ở 24 bộ môn thông qua 25 giải đấu, với tổng giải thưởng kỷ lục vượt mốc 75 triệu USD.

Theo danh sách đăng ký tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có 6 VĐV ở 2 bộ môn Liên minh huyền thoại (LMHT) và Cờ vua tham dự EWC 2026.

Tại vòng loại bộ môn LMHT khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đội Team Secret Whales đã giành chiến thắng trước GAM Esports trong trận chung kết với tỉ số 3-1 để giành vé đến World Cup. 5 game thủ thuộc Team Secter Whales bao gồm: Pun (tên thật Nguyễn Đăng Khoa), Hizto (Lê Văn Hoàng Hải), Dire (Trần Duy Đức), Eddie (Hoàng Công Nghĩa), Bie (Trần Đức Hiếu).

Còn ở vòng loại môn Cờ vua, kỳ thủ Lê Quang Liêm giành tấm vé tham dự sau khi lọt vào top 3 giải đấu DreamHack Atlanta. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Quang Liêm góp mặt tại EWC. Môn Cờ vua ở EWC 2026 quy tụ những kỳ thủ hàng đầu thế giới, bao gồm cả "vua cờ" Magnus Carlsen.