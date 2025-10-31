Diễn biến bất ngờ vụ nam thanh niên đánh thai phụ ở Đắk Lắk

Sự việc Trần Triệu Quí (sinh năm 2000, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) hành hung thai phụ, quát “biết t** là ai không?”, xảy ra trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên vào khuya ngày 21/9 từng khiến dư luận bức xúc.

Nạn nhân trong vụ việc là chị L.T.K.N. (SN 1990, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến). Quí sau đó đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Tuy nhiên mới đây, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk thông tin đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Triệu Quí.

Trần Triệu Quí. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Quí tham gia cùng đồng bọn gây ra vụ đánh người gây thương tích tại một quán nhậu. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Theo nguồn tin trên báo Công an nhân dân, lý do Quí bị Cơ quan cảnh sát điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn và bắt tạm giam là vì bị can này vi phạm nghĩa vụ đã cam kết.

Cụ thể, trong thời gian được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Quí đã tham gia cùng đồng bọn, gây ra vụ đánh người gây thương tích tại một quán nhậu ở phường Tuy Hòa khiến 1 thanh niên phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quí hành hung chị N. và mẹ chị N. hôm 21/9. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội từng xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh Quí lớn tiếng chửi bới, hành hung chị N. dù chị này đang mang thai, lý do chỉ vì Quí chê chị N. bán mì tôm đắt. Đối tượng còn dọa nạn nhân: “Biết t** là ai không?”.

Sau sự việc, chị N. phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và chậu hông, bị động thai và phải nhập viện dưỡng thai. Khi chị N. đăng tải đoạn camera ghi lại sự việc lên mạng xã hội, Quí tiếp tục thách thức, đe dọa nạn nhân.