Điện Biên: Bắt giữ nữ nhân viên thủ quỹ sau 25 năm lẩn trốn vì tội tham ô tài sản

Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thành công đối tượng Lê Thị Thường (SN 1960). Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 20 của Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên) từ ngày 4/6/1998 về tội Tham ô tài sản.

Đối tượng Lê Thị Thường tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng năm 1980, Lê Thị Thường là nhân viên thủ quỹ của Chi cục thuế huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu (cũ). Do thua lỗ trong kinh doanh, đầu năm 1998, đối tượng đã lợi dụng chức vụ của mình nhiều lần thực hiện hành vi rút tiền từ két sắt của cơ quan để trả nợ, với số tiền 70 triệu đồng.

Sau khi bị Chi cục Thuế huyện Tuần Giáo phát hiện và trình báo cơ quan Công an, Lê Thị Thường đã bỏ trốn, thay tên đổi họ thành Lê Thị Hường và sinh sống ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Đến năm 2018, Lê Thị Thường chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê sinh sống.

Sau gần 2 tháng xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tuần Giáo đã cử tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Lê Thị Thường khi đối tượng đang trú tại Tổ 16, Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức.

Hiện đối tượng đã được Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên di lý về để hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật./.