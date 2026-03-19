Diện áo 2 triệu đồng, bạn gái Ronaldo vẫn toát lên khí chất "phu nhân tỷ phú", body "nóng bỏng mắt"

Không hổ danh là một trong những nàng WAGs có sức ảnh hưởng nhất thế giới, Georgina Rodriguez – vị hôn thê của siêu sao Cristiano Ronaldo vừa tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy nóng bỏng trên trang cá nhân.

Mới đây, người mẫu 32 tuổi đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ bức ảnh cận cảnh nhan sắc quyến rũ dưới ánh nắng mặt trời. Trong trang phục tối giản với chiếc áo bra thể thao khỏe khoắn, Georgina khéo léo khoe trọn đường cong gợi cảm cùng thần thái sang trọng đặc trưng. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng triệu lượt tương tác từ người hâm mộ chỉ sau vài giờ chia sẻ.

Bạn gái Ronaldo khoe vóc dáng nóng bỏng (Ảnh: IGNV)

Trang phục mà người đẹp diện nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu thời trang mà cô đang làm gương mặt đại diện có mức giá khoảng 68 bảng Anh (tương đương hơn 2 triệu đồng).

Đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân gốc Argentina gây ấn tượng mạnh với công chúng. Trước đó không lâu, tại một sự kiện thời trang đình đám ở Rome, Georgina cũng đã chiếm trọn "spotlight" trong thiết kế váy nhung đen huyền bí, khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang và tầm ảnh hưởng sâu rộng với hơn 72 triệu người theo dõi trên Instagram.

Kể từ khi cùng Cristiano Ronaldo chuyển đến sinh sống tại Saudi Arabia sau bản hợp đồng lịch sử với Al Nassr, Georgina Rodriguez không chỉ hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của bạn trai mà còn xây dựng thành công hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Cô vừa là một influencer hàng đầu, vừa là người mẹ tận tâm chăm sóc tổ ấm nhỏ với 5 người con. Sự cân bằng giữa cuộc sống xa hoa và sự gắn bó với gia đình chính là yếu tố giúp Georgina luôn giữ vững sức hút trong lòng công chúng.

Georgina có chuyện tình đẹp với Ronaldo (Ảnh: IGNV)