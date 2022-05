Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn tại Liên hoan phim Cannes 2022

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh nước này, Hàn Quốc mang về một lúc hai danh hiệu tại liên hoan phim danh giá nhất thế giới.



Tại lễ trao giải Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 được tổ chức tại Palais Lumiere, Cannes (Pháp), đạo diễn Park Chan Wook đã nhận giải "Đạo diễn phim xuất sắc nhất" cho bộ phim lãng mạn "Decision to leave" (tạm dịch: Quyết định rời đi).

Park Chan Wook đã trở thành đạo diễn Hàn Quốc thứ hai chiến thắng ở hạng mục này sau nhà làm phim nổi tiếng Im Kwon Taek với bộ phim lịch sử "Chihwaseon" vào năm 2002.

Đạo diễn Park Chan Wook giành giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Cannes.

Đây là giải thưởng Cannes thứ 3 trong sự nghiệp của ông sau Grand Prix, giải cao thứ hai tại liên hoan cho phim kinh dị "Oldboy" năm 2003 và giải Ban giám khảo cho phim kinh dị "Thirst" năm 2009 .

Trong bài phát biểu nhận giải, Park Chan Wook ca ngợi ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đã vượt qua đại dịch Covid-19 kéo dài nhiều năm.

"Người hâm mộ không đến rạp chiếu phim, nhưng đó là thời điểm chúng tôi nhận thức được giá trị của điện ảnh", ông nói. "Vì chúng ta có hy vọng và sức mạnh để vượt qua đại dịch này, tôi tin rằng chúng ta điện ảnh sẽ giữ cho các rạp chiếu phim những điều tốt đẹp".

Và ông cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các diễn viên chính của mình - Park Hae Il và Thang Duy - nói rằng "Trên hết, tình yêu của tôi với Park Hae Il và Thang Duy là không thể diễn tả".

Tác phẩm của đạo diễn Park Chan Wook có sự góp mặt của nữ diễn viên Thang Duy và nam tài tử Park Hae Il.

Với sự tham gia của nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy của "Sắc giới" (2007) và nam diễn viên Hàn Quốc Park Hae Il của "Memories of Murder" (2003), "Decision to leave" kể về một thám tử phải lòng một góa phụ đang là nghi phạm trong một vụ án giết người.

Cũng trong lễ trao giải, điện ảnh Hàn Quốc mang về thêm một giải thưởng nữa ở hạng mục diễn xuất. Nam tài tử Song Kang Ho đã mang về giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn người môi giới trẻ sơ sinh trong bộ phim do nhà làm phim Nhật Bản Hirokazu Kore-eda viết kịch bản và đạo diễn.

Đây là danh hiệu đầu tiên mà Song Kang Ho giành được từ Cannes, mặc dù anh đã đóng vai chính trong một số phim đoạt giải Cannes, bao gồm "Parasite" của Bong Joon Ho (2019) và "Thirst" của Park Chan Wook (2009). Anh từng là thành viên ban giám khảo tại Cannes năm ngoái.

Song Kang Ho giành giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" với vai diễn trong "Broker".

Anh cũng trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải diễn xuất tại Cannes. Trước đó, Jeon Do-yeon đã được trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn trong bộ phim "Secret Sunshine" vào năm 2007, trong đó Song Kang Ho cũng đóng vai chính.

"Tôi rất biết ơn và vinh dự. Tôi muốn cảm ơn đạo diễn Kore-eda, người là một nghệ sĩ tuyệt vời", Song Kang Ho nói trên sân khấu." Tôi cũng muốn chia sẻ lòng biết ơn và vinh dự này với các diễn viên Kang Dong Won, Lee Ji Eun, Bae Doona và Lee Joo Young."

"Broker", dự án tiếng Hàn đầu tiên của Kore-eda, mô tả mối quan hệ của các nhân vật được hình thành thông qua một chiếc hộp trẻ em, nơi mọi người giấu tên bỏ rơi những đứa trẻ sơ sinh mà họ không thể nuôi dưỡng.

Song Kang Ho đóng vai Sang Hyun, người đã đánh cắp một đứa trẻ sơ sinh không được chăm sóc mà cha mẹ của nó để lại trong một chiếc hộp trẻ em và bán nó cho những bậc cha mẹ cần có con.

Đạo diễn Park Chan Wook cho biết ông và Song Kang Ho đã nhận được danh hiệu khi họ tham dự liên hoan Cannes với các bộ phim khác nhau. Liên hoan không trao giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho một tác phẩm.

"Nếu tôi và Song Kang Ho đến Cannes với một bộ phim, thì ai trong chúng ta cũng đã bỏ lỡ một giải thưởng", ông nói sau lễ bế mạc."Vì chúng tôi đến đây một cách riêng biệt, chúng tôi đã giành được những danh hiệu riêng biệt cùng một lúc".

Ông cũng chúc mừng danh hiệu diễn xuất đầu tiên của Song Kang Ho tại Cannes sau nhiều thập kỷ sự nghiệp trên màn bạc kể từ bộ phim đầu tay "The day a pig fell into the well" (1996). Cả hai đã làm việc cùng nhau trong các bộ phim như "Thirst", "Sympathy for Mr. Vengeance" (2002) và "Joint Security Area" (2000).

Park Chan Wook đã chạy đến và ôm Song Kang Ho sau khi tên của anh được xướng lên cho giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất": "Cậu ấy đã xuất hiện trong nhiều bộ phim hay, và đã đến lúc cậu ấy giành được giải thưởng". Ông đã yêu cầu Song Kang Ho cho ông một cơ hội để thực hiện một dự án mới cùng nhau.

Song Kang Ho trở thành diễn viên nam châu Á thứ ba giành giải diễn xuất tại Cannes sau Lương Triều Vỹ của Hong Kong cho "In The Mood for Love" năm 2000 và Yuya Yagira của Nhật Bản cho "Nobody Knows" năm 2004.

Xúc động trước tình cảm của đạo diễn Park Chan Wook, Song Kang Ho nói: “Tôi rất xúc động với tư cách là một diễn viên đã làm việc với đạo diễn Park Chan Wook và chung tay cùng anh ấy giành được giải thưởng với bộ phim “Thirst” .Tôi sẽ không quên khoảnh khắc khi anh ấy chạy đến và ôm lấy tôi".

Anh cho biết mình không hành động để giành danh hiệu mà không ngừng nỗ lực để làm những bộ phim hay, giúp anh tham dự các liên hoan phim quốc tế và nhận được giải thưởng.

Đạo diễn Ruben Ostlund giành giải Cành cọ vàng cho bộ phim "Triangle os Sadness"

Trong khi đó, giải Cành cọ vàng cao nhất thuộc về bộ phim "Triangle of Sadness" của đạo diễn Ruben Ostlund, và giải Grand Prix thuộc về tác phẩm "Close" của Lukas Dhont và tác phẩm "Stars At Noon" của Claire Denis.



Kịch bản xuất sắc nhất được trao cho Tarik Saleh, người đã viết và đạo diễn "Boy from Heaven", trong khi Zar Amir Ebrahimi giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

"EO" của Jerzy Skolimowski, Felix Van Groeningen và "The Eight Mountains" của Charlotte Vandermeersch đã giành được Giải thưởng của Ban giám khảo.