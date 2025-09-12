Điểm yếu lớn của xe chiến đấu nhảy dù BMD-4M sẽ được xóa bỏ

Sau những tổn thất trên chiến trường, cuối cùng người Nga cũng thừa nhận rằng xe chiến đấu bộ binh BMD-4M của họ hầu như không có giáp bảo vệ và gần như không thể chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Vì vậy họ đã phát triển một gói nâng cấp phòng thủ chuyên biệt, nhưng có vẻ không thực sự giải quyết được vấn đề.

Kết luận có thể rút ra từ một nghiên cứu của Nga về chủ đề trên, được BTVT.info đăng tải . Cần lưu ý rằng công trình này được thực hiện dựa trên việc phân tích các xe bọc thép bị hư hỏng từ điểm tập kết ở Dzhankoy, thuộc bán đảo Crimea.

Cần nhấn mạnh, BMD-4M chỉ có khả năng chống đạn súng bộ binh do cần phải giữ trọng lượng thấp để vượt qua chướng ngại vật dưới nước và đổ bộ không. Cỗ chiến xa này được trang bị pháo 100 mm và 30 mm, khiến nguy cơ thương vong với binh sĩ rất cao nếu giáp bị chọc thủng.

Khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện với Ukraine, vấn đề này trở nên nghiêm trọng và điều duy nhất có thể cứu vãn cỗ máy là một module chiến đấu tốt. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi máy bay không người lái FPV được sử dụng rộng rãi.

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M với khả năng bảo vệ được cải thiện đáng kể.

Để khắc phục điều này, phía Nga đề xuất lắp đặt các tấm chắn và lưới thép ở phía trước, hai bên và đuôi xe. Tháp pháo cũng được lắp các tấm chắn lưới, cùng với nhiều thành phần bảo vệ bổ sung khác, nhưng vẫn không bảo vệ được xe từ phía trên.

Thực tế trên nghĩa là một mặt, việc máy bay không người lái tấn công vào xe bọc thép từ bên hông trở nên khó khăn hơn, nhưng vẫn chẳng có gì ngăn cản chúng lao vào nóc xe. Và điều này dễ dàng dẫn đến một vụ nổ lớn do vị trí của các quả đạn pháo 100 mm nằm bên trong.

Vấn đề của BMD-4M nằm ở thiết kế, đòi hỏi xe phải có khả năng bơi, nhảy dù và mang vũ khí hạng nặng. Kết quả là lớp giáp của nó bị ảnh hưởng, mặc dù điều rất kỳ lạ là gói bảo vệ bổ sung mới lại không đi kèm lưới chống máy bay không người lái.

Bất chấp tất cả những sắc thái tinh tế, các nhà phát triển cấu trúc phụ trợ đã được đề cử giải thưởng, điều này cho thấy người Nga có vẻ không mấy quan tâm đến tính thực tiễn. Sẽ hữu ích hơn nhiều nếu từ bỏ toàn bộ dòng xe chiến đấu đổ bộ đường không, nhưng điều này dường như rất khó xảy ra.

BMD-4M được trang bị hỏa lực tương tự BMP-3 nhưng khả năng bảo vệ lại kém hơn nhiều.