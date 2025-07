Yên tâm về chất lượng nguồn tuyển đại học

Năm nay, cả nước có hơn 15.300 bài thi đạt điểm 10 ở tất cả các môn. Con số này cao hơn năm ngoái khoảng 4.400 bài.

Trong đó, môn Địa lý có số thí sinh đạt điểm tuyệt đối nhiều nhất với khoảng 6.900 bài. Tiếp đến là môn Vật lý 3.929 bài, Lịch sử 1.518 bài và Giáo dục kinh tế và pháp luật 1.451 bài.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Lê Khánh

Với môn Toán và Tiếng Anh – 2 môn thi nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và phụ huynh bởi đề thi được đánh giá khó hơn hẳn so với năm ngoái, môn Toán có 513 em đạt điểm 10 và môn Tiếng Anh, số thí sinh đạt điểm tuyệt đối là hơn 100 em.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT), phổ điểm môn Tiếng Anh đẹp là một bất ngờ với cả hội đồng phân tích phổ điểm.

Đánh giá phổ điểm có sự phân hóa tốt, GS.TS Phạm Hồng Quang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên khẳng định, giáo dục cần giữ nguyên tắc yêu cầu cao, không thể bằng lòng với phổ điểm đồng đều. Việc phân hóa là cần thiết để giúp học sinh tự nhận diện năng lực, từ đó chọn cho mình những con đường phù hợp.

Về phương pháp xây dựng đề thi và đánh giá, GS.TS Phạm Hồng Quang cho rằng, không cần tranh luận đề dễ hay khó, mà quan trọng là phải có một hệ thống thang đo năng lực phù hợp, giúp nhận diện chính xác tiềm năng của học sinh. Việc này sẽ đảm bảo đào tạo ra người tài thực sự, không chỉ dựa vào điểm số tuyệt đối.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhìn nhận, với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, các trường đại học có thể yên tâm sử dụng làm căn cứ xét tuyển đầu vào.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho rằng, kết quả thi cho thấy tín hiệu tích cực của việc dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Điểm chuẩn sẽ thấp hơn khoảng 2-3 điểm tuỳ lĩnh vực

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, phổ điểm năm nay phản ánh đúng chất lượng và có sự phân hóa tốt, đặc biệt ở hai môn Toán và tiếng Anh.

Môn Toán có tính phân loại cao, đề thi được đánh giá là tốt nhất từ năm 2018 đến nay, giúp nhận diện rõ học sinh khá, giỏi và trung bình. Môn tiếng Anh cũng có phổ điểm sáng, đề thi điều chỉnh chuẩn đầu ra từ A2 lên B1, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ông Đức dự đoán, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm nay sẽ thấp hơn so với năm ngoái với nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đề thi có sự phân hoá tốt hơn, điểm trung bình chung có giảm. Tỉ lệ điểm giỏi so với mọi năm thấp hơn. Vì vậy, điểm chuẩn xét tuyển thấp hơn so với năm ngoái.

“Ban đầu, chúng tôi dự đoán, điểm chuẩn đại năm nay sẽ thấp hơn 2-6 điểm vì thí sinh và giáo viên đều đánh giá đề Toán và Tiếng Anh khó. Nhưng khi Bộ GDĐT công bố phổ điểm, chúng tôi bất ngờ vì phổ điểm không có sự phân biệt lớn. Điểm chuẩn sẽ thấp hơn khoảng 2-3 điểm tuỳ lĩnh vực”, ông Đức nhận định.

Trong đó, với tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh, ông Đức dự đoán điểm chuẩn giảm nhiều.

Từ ngày 16/7, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cho đến ngày 28/7. Dự kiến, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.