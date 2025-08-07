Điểm nóng xung đột ngày 7-8: Nga giữ kín cuộc họp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ

Phát biểu của ông Dmitriev được đưa ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, thăm Điện Kremlin và gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chuyến thăm tập trung vào cuộc xung đột Ukraine, theo đài RT.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6-8, ông Dmitriev, giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cũng gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh đến những người theo dõi mình vì "lời chúc tốt đẹp cho chuyến thăm thành công của ông Witkoff tới Moscow".
Ông Dmitriev là một trong những quan chức Nga chào đón ông Witkoff tại sân bay Vnukovo. Sau đó, hai người được nhìn thấy đi bộ qua công viên Zaryadye gần Điện Kremlin.
Sau đó cùng ngày 6-8, ông Witkoff đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Putin, kéo dài khoảng 3 giờ.
Đoạn clip do RT thu thập cho thấy đoàn xe của đặc phái viên Mỹ rời khỏi Điện Kremlin sau cuộc họp.
Bình luận về các cuộc đàm phán, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov lưu ý các bên đã có cuộc trò chuyện mang tính xây dựng và hiệu quả, tập trung vào cuộc xung đột Ukraine và "triển vọng hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Nga".
"Phía chúng tôi đã chuyển đi một số tín hiệu, đặc biệt là liên quan đến vấn đề Ukraine, và cũng đã nhận được các tín hiệu tương ứng từ Tổng thống Mỹ" - ông Ushakov nói thêm trong tuyên bố với truyền thông nhà nước Nga.
Tuy nhiên, ông cũng không tiết lộ thêm nhiều chi tiết, chỉ nói rằng các quan chức Nga đang chờ xem khi nào ông Witkoff có thể báo cáo lại với Tổng thống Donald Trump về cuộc trò chuyện.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga (có thể vào ngày 8-8, giờ Mỹ) trừ khi nước này đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.
Các biện pháp được đề xuất bao gồm thuế quan 100% và các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào các nước giao dịch với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ.
Tuy nhiên, Moscow cảnh báo về những phản ứng nhất định đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhấn mạnh rằng việc các nước có chủ quyền ngừng quan hệ kinh tế với Moscow là không có cơ sở pháp lý.