Điểm nóng xung đột ngày 7-8: Nga giữ kín cuộc họp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ

Phát biểu của ông Dmitriev được đưa ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, thăm Điện Kremlin và gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chuyến thăm tập trung vào cuộc xung đột Ukraine, theo đài RT.



Ông Kirill Dmitriev. Ảnh: Sputnik

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6-8, ông Dmitriev, giám đốc điều hành của Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cũng gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh đến những người theo dõi mình vì "lời chúc tốt đẹp cho chuyến thăm thành công của ông Witkoff tới Moscow".

Ông Dmitriev là một trong những quan chức Nga chào đón ông Witkoff tại sân bay Vnukovo. Sau đó, hai người được nhìn thấy đi bộ qua công viên Zaryadye gần Điện Kremlin.

Sau đó cùng ngày 6-8, ông Witkoff đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Putin, kéo dài khoảng 3 giờ.

Đoạn clip do RT thu thập cho thấy đoàn xe của đặc phái viên Mỹ rời khỏi Điện Kremlin sau cuộc họp.

Bình luận về các cuộc đàm phán, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov lưu ý các bên đã có cuộc trò chuyện mang tính xây dựng và hiệu quả, tập trung vào cuộc xung đột Ukraine và "triển vọng hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Nga".

"Phía chúng tôi đã chuyển đi một số tín hiệu, đặc biệt là liên quan đến vấn đề Ukraine, và cũng đã nhận được các tín hiệu tương ứng từ Tổng thống Mỹ" - ông Ushakov nói thêm trong tuyên bố với truyền thông nhà nước Nga.

Tuy nhiên, ông cũng không tiết lộ thêm nhiều chi tiết, chỉ nói rằng các quan chức Nga đang chờ xem khi nào ông Witkoff có thể báo cáo lại với Tổng thống Donald Trump về cuộc trò chuyện.