HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điểm nóng xung đột ngày 31-5: NATO củng cố “tàu sân bay không thể đánh chìm” gần Nga

Cao Lực
|

Thụy Điển cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chạy đua để biến đảo Gotland thành pháo đài quân sự.

Nằm giữa biển Baltic, Gotland chỉ cách vùng lãnh thổ được quân sự hóa mạnh của Nga là Kaliningrad khoảng 300 km.

Tuần trước, Thụy Điển kết thúc cuộc tập trận đầu tiên trên Gotland được điều phối bởi NATO kể từ khi nước này gia nhập liên minh năm 2024. Khoảng 18.000 binh sĩ từ 13 quốc gia đã huấn luyện trên các vùng đồng bằng của Gotland.

Trong lịch sử, Gotland từng thuộc về Đan Mạch, Thụy Điển và trong thời gian ngắn thuộc Nga. Hòn đảo này có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng.

"Nếu kiểm soát được Gotland, bạn có thể kiểm soát phần lớn những gì diễn ra trên biển Baltic" - chuyên gia Niklas Granholm của Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển nói với tờ Politico.

Bất an về Mỹ và Nga, NATO tái quân sự hóa “tàu sân bay không thể đánh chìm” - Ảnh 1.

Tarik, 24 tuổi, một điều khiển viên UAV đến từ Ukraine, đang hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Thụy Điển. Ảnh: Politico

Gotland thường được ví như "tàu sân bay không thể đánh chìm" vì là bàn đạp quan trọng cho các chiến dịch không quân trong khu vực. Tiêm kích xuất phát từ đây có thể tiếp cận bất kỳ thủ đô nào ở vùng Baltic chỉ trong vài phút.

Để đối phó với mối đe dọa từ Nga, Thụy Điển đang nhanh chóng tái quân sự hóa hòn đảo với khoảng 60.000 dân này, đảo ngược quá trình cắt giảm quân sự sau Chiến tranh Lạnh.

Thụy Điển đã đầu tư hơn 230 triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng, tái kích hoạt các hệ thống phòng không và khôi phục một trung đoàn được trang bị xe chiến đấu bộ binh CV90 cùng xe tăng Leopard 2.

Bất an về Mỹ và Nga, NATO tái quân sự hóa “tàu sân bay không thể đánh chìm” - Ảnh 2.

"Tướng Michael Claesson, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Thụy Điển. Ảnh: Politico

Chỉ huy trung đoàn Gotland, ông Andreas Gustafsson, cho biết ít nhất 1.000 binh sĩ luân phiên sẽ được triển khai thêm trong vòng một năm tới, bổ sung cho khoảng 4.500 quân hiện có trên đảo. Ông cũng hy vọng các đơn vị pháo binh tầm xa sẽ sớm được triển khai.

Giống nhiều đồng minh NATO khác, Thụy Điển phải tính đến khả năng chiến đấu với sự hỗ trợ ít hơn hoặc thậm chí không có Mỹ.

Theo nguồn tin của Politico, Mỹ đã cắt giảm số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận tại Gotland. Tuy nhiên, khoảng 300 quân nhân Mỹ vẫn hiện diện trong hoạt động này.

Dù vậy, các sĩ quan Mỹ khẳng định quan hệ hợp tác quân sự giữa hai bên vẫn rất chặt chẽ.

Bất an về Mỹ và Nga, NATO tái quân sự hóa “tàu sân bay không thể đánh chìm” - Ảnh 3.

Trung tá Travis Chamberlain, chỉ huy một tiểu đoàn Thủy quân lục chiến Mỹ được điều động tới Gotland. Ảnh: Politico

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại