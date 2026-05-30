Điểm nóng xung đột ngày 30-5: Iran đối mặt với một “cuộc chiến” khác

Phương Linh
|

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp gỡ các thành viên Phòng Thương mại Tehran, kêu gọi kích thích nền kinh tế trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

“Chiến trường chính hiện nay là chiến tranh kinh tế” - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc gặp gần đây.

“Chúng tôi tin rằng khu vực tư nhân càng tài giỏi, linh hoạt và năng động thì nền kinh tế đất nước càng vững mạnh, và sức mạnh quốc gia càng lớn mạnh khi đối mặt với áp lực và mối đe dọa bên ngoài” - ông nhấn mạnh.

“Sau khi các mục tiêu trên mặt trận quân sự thất bại, kẻ thù tập trung vào việc làm suy yếu khả năng phục hồi kinh tế của nước ta và phá vỡ sinh kế của người dân” - vị tổng thống nói thêm.

Iran đối mặt với một “cuộc chiến” khác - Ảnh 1.

Xung đột khiến nền kinh tế vốn mong manh của Iran thêm suy yếu. Ảnh: AP

Bộ Tình báo Iran ngày 27-5 tuyên bố Mỹ và Israel đã bị “đánh bại” trên chiến trường và đang chuyển sang các hình thức, bao gồm "chiến tranh kinh tế, tấn công mạng, buôn lậu vũ khí, ám sát và truyền thông". Bộ Tình báo Iran khẳng định nước này sẽ “truy tố nghiêm khắc” mọi hành vi gián điệp hoặc “ly khai”.

Ngoài ra, ông Ali Bagheri Kani - Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - một lần nữa khẳng định số phận của lượng uranium làm giàu cao không nằm trong phạm vi đàm phán hiện tại với Mỹ.

Tương lai của số uranium được làm giàu đến 60% vẫn là điểm mấu chốt trong đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Mặc dù 60% thấp hơn nhiều so với mức 90% cần thiết cho chế tạo vũ khí hạt nhân, con số hiện tại có thể giúp Iran đẩy nhanh việc chế tạo vũ khí nếu họ thực sự có kế hoạch.

Một quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết khả năng nối lại chiến sự với Mỹ khó xảy ra nhưng cảnh báo sẵn sàng đẩy lùi mọi cuộc tấn công.

"Đừng nghĩ chúng tôi không thể biến khu vực từ Chabahar đến Mahshahr thành nghĩa địa cho kẻ thù” - ông nói, nêu tên các địa điểm ở hai đầu bờ biển phía Nam của Iran.

