HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điểm nóng xung đột ngày 3-5: "Độc chiêu" khôi phục năng lực quân sự của Iran

Hải Hưng |

Iran đã tận dụng lệnh ngừng bắn để khai quật vũ khí bị vùi lấp dưới lòng đất và sẵn sàng sử dụng chúng cho màn đáp trả nếu tiếp diễn xung đột với Mỹ.

"Iran đã đẩy mạnh việc đào bới tên lửa cùng nhiều loại đạn dược từng được cất giấu dưới lòng đất hoặc bị vùi lấp dưới đống đổ nát" – kênh NBC News dẫn 3 nguồn thạo tin với chính quyền Mỹ cho hay.

Washington nhận định mục tiêu của Tehran là nhanh chóng tái lập năng lực tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Nếu như Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch quân sự, Iran có thể dùng số vũ khí còn lại để tấn công các mục tiêu khắp Trung Đông.

Iran “đào bới dưới lòng đất” để khôi phục năng lực quân sự - Ảnh 1.

Năng lực quân sự Iran vẫn rất đáng gờm dù bị Mỹ không kích dữ dội khi mở chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" bắt đầu từ hôm 28-2. Ảnh: AP

Trong những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia để xem xét các phương án tiếp theo với Iran. Các lựa chọn được đưa ra bao gồm khả năng tiếp tục hành động quân sự nhằm khai thông eo biển Hormuz và buộc Iran giao nộp mọi vật liệu hạt nhân.

Chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào giữa tháng 5 cũng ảnh hưởng đến tính toán của Tổng thống Donald Trump về Iran. Nguyên do bởi Bắc Kinh có quan hệ tốt với Tehran.

Căng thẳng leo thang khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28-2. Tehran sau đó chặn eo biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng Iran trong khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch phong toả của Mỹ đã khiến 41 tàu không thể đi qua eo biển Hormuz.

Lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 8-4 nhằm tạo điều kiện cho đàm phán với mục tiêu chấm dứt xung đột và mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đến nay chưa đạt kết quả rõ ràng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó tuyên bố Washington có dấu hiệu cho thấy Iran đang tìm cách tái thiết năng lực quân sự. Ông cảnh báo Mỹ biết rõ Tehran đang di chuyển những tài sản quân sự nào và đưa chúng tới đâu.

Mặc dù Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự đã phá hủy phần lớn tên lửa, cơ sở sản xuất và hải quân Iran, một số thông tin tình báo lại cho thấy Tehran vẫn giữ được đáng kể năng lực chiến đấu. Chính ông Donald Trump cũng thừa nhận Iran vẫn còn một phần kho tên lửa và UAV.

Các nguồn tin cho hay nỗ lực thu hồi vũ khí của Iran tăng tốc trong những ngày gần đây, đặc biệt khi nguy cơ tái bùng phát xung đột lớn hơn.

Giới chuyên gia cho rằng Tehran có thể đã bảo toàn một phần kho tên lửa bằng cách phân tán lực lượng, dùng mục tiêu giả và che giấu khí tài trước khi xung đột nổ ra.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại