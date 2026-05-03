Điểm nóng xung đột ngày 3-5: "Độc chiêu" khôi phục năng lực quân sự của Iran

"Iran đã đẩy mạnh việc đào bới tên lửa cùng nhiều loại đạn dược từng được cất giấu dưới lòng đất hoặc bị vùi lấp dưới đống đổ nát" – kênh NBC News dẫn 3 nguồn thạo tin với chính quyền Mỹ cho hay.

Washington nhận định mục tiêu của Tehran là nhanh chóng tái lập năng lực tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Nếu như Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch quân sự, Iran có thể dùng số vũ khí còn lại để tấn công các mục tiêu khắp Trung Đông.

Năng lực quân sự Iran vẫn rất đáng gờm dù bị Mỹ không kích dữ dội khi mở chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" bắt đầu từ hôm 28-2. Ảnh: AP

Trong những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia để xem xét các phương án tiếp theo với Iran. Các lựa chọn được đưa ra bao gồm khả năng tiếp tục hành động quân sự nhằm khai thông eo biển Hormuz và buộc Iran giao nộp mọi vật liệu hạt nhân.

Chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào giữa tháng 5 cũng ảnh hưởng đến tính toán của Tổng thống Donald Trump về Iran. Nguyên do bởi Bắc Kinh có quan hệ tốt với Tehran.

Căng thẳng leo thang khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hôm 28-2. Tehran sau đó chặn eo biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Đáp lại, Tổng thống Donald Trump áp đặt phong tỏa hải quân với các cảng Iran trong khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch phong toả của Mỹ đã khiến 41 tàu không thể đi qua eo biển Hormuz.

Lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 8-4 nhằm tạo điều kiện cho đàm phán với mục tiêu chấm dứt xung đột và mở lại tuyến hàng hải chiến lược này. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán Mỹ - Iran đến nay chưa đạt kết quả rõ ràng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó tuyên bố Washington có dấu hiệu cho thấy Iran đang tìm cách tái thiết năng lực quân sự. Ông cảnh báo Mỹ biết rõ Tehran đang di chuyển những tài sản quân sự nào và đưa chúng tới đâu.

Mặc dù Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự đã phá hủy phần lớn tên lửa, cơ sở sản xuất và hải quân Iran, một số thông tin tình báo lại cho thấy Tehran vẫn giữ được đáng kể năng lực chiến đấu. Chính ông Donald Trump cũng thừa nhận Iran vẫn còn một phần kho tên lửa và UAV.

Các nguồn tin cho hay nỗ lực thu hồi vũ khí của Iran tăng tốc trong những ngày gần đây, đặc biệt khi nguy cơ tái bùng phát xung đột lớn hơn.

Giới chuyên gia cho rằng Tehran có thể đã bảo toàn một phần kho tên lửa bằng cách phân tán lực lượng, dùng mục tiêu giả và che giấu khí tài trước khi xung đột nổ ra.