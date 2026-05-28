Điểm nóng xung đột ngày 28-5: Tên lửa 50 triệu USD của Nga nghi gặp sự cố khi tấn công Ukraine

Thông tin này được Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết hôm 26-5, sau khi Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine từ ngày 23 đến 24-5.

Theo ISW, các nhà phân tích tình báo nguồn mở của Ukraine cho hay đoạn video ngày 24-5 dường như cho thấy Nga đã phóng tên lửa Oreshnik thứ hai nhưng sau đó nó gặp trục trặc và rơi trúng khu vực Donetsk của Ukraine nhưng đang do Nga kiểm soát.

Hệ thống tên lửa siêu thanh, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video được ghi nhận cho thấy cảnh 6 đầu đạn con lao xuống đất. Một nguồn tin tình báo nguồn mở Ukraine được ISW dẫn lời nhận định quả tên lửa này có thể đã rơi trúng các vị trí quân sự của Nga gần khu vực Avdiivka hoặc Yasynuvata, cả hai nơi này đều nằm cách tiền tuyến khoảng 40 km.

ISW cho biết: "Nếu được xác nhận, thông tin này sẽ chỉ ra rằng cứ 4 quả tên lửa Oreshnik mà lực lượng Nga sử dụng từ đầu cuộc xung đột đến nay thì có 1 quả bị lỗi".

ISW cũng dẫn ước tính từ ArmyInform, cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết loạt tấn công trên không của Nga trong hai ngày 23 và 24-5 tiêu tốn khoảng 361 triệu USD.

Theo ước tính này, riêng một quả tên lửa Oreshnik đã có giá khoảng 50 triệu USD. ISW nhận định nếu Nga thực sự đã phóng tên lửa Oreshnik thứ hai trong cuộc tấn công, tổng chi phí của các đòn đánh sẽ tăng lên khoảng 411 triệu USD.

Vào cuối tuần qua, Nga đã phát động một trong những đợt tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay vào Ukraine, nhắm mục tiêu nhiều khu vực trên khắp cả nước.

Trong cuộc tấn công hôm 24-5, Nga đã phóng 600 máy bay không người lái và 90 tên lửa, bao gồm một tên lửa Oreshnik. Đây là lần thứ 3 Nga sử dụng vũ khí này để tấn công Ukraine, mục tiêu đánh trúng là Bila Tserkva, cách thủ đô Kiev khoảng 80 km về phía Nam.

Thiệt hại được ghi nhận tại 50 địa điểm trên khắp Kiev, bao gồm các tòa nhà chung cư, trường học, chợ và một bưu điện gần Quảng trường Độc lập. Tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine cũng bị nhắm trúng, cùng với Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, Nhà hát Lớn Kyiv và Bảo tàng Chornobyl - theo Kyiv Post.