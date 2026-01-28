HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điểm nóng xung đột ngày 28-1: Nga có dự định đặc biệt với Mariupol?

Thu Hương |

Nguồn tin du kích thân Ukraine cho biết Nga chuẩn bị giao Mariupol cho lực lượng Akhmat của Chechnya nhằm củng cố sự ủng hộ và kiểm soát nguồn lực.

Trang Euromaiden Press đưa tin theo phong trào du kích thân Ukraine ATESH, Nga đang lên kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát toàn bộ TP Mariupol mà Nga kiểm soát cùng khu vực lân cận cho các đơn vị đặc nhiệm Akhmat thuộc lực lượng Chechnya.

Nga kiểm soát Mariupol vào năm 2022, sau khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga dự định giao Mariupol cho lực lượng Chechnya của Akhmat để “đổi lấy trung thành” - Ảnh 1.

Cảng Mariupol. Ảnh: TASS

ATESH cho biết các đơn vị đặc nhiệm Akhmat đã bắt đầu được điều động tới Mariupol. Mục tiêu chính của lực lượng này là các cơ sở công nghiệp còn lại của thành phố, dù phần lớn cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá nghiêm trọng sau chiến sự.

Theo ATESH, người dân Mariupol thường xuyên chứng kiến các binh sĩ gốc Caucasus mang phù hiệu “Akhmat” di chuyển bằng những chiếc SUV không gắn biển số hoặc sử dụng giấy tờ giả.

Phong trào ATESH khẳng định đang theo dõi chặt chẽ vị trí hoạt động và các tuyến đường di chuyển của các lực lượng Chechnya tại Mariupol.

Nhóm này cho biết họ tiếp tục tiến hành các hoạt động trinh sát và phá hoại nhằm vào hậu cần, trang thiết bị và sự điều động của quân đội Nga ở các khu vực do Moscow kiểm soát.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại