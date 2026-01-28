Điểm nóng xung đột ngày 28-1: Nga có dự định đặc biệt với Mariupol?

Trang Euromaiden Press đưa tin theo phong trào du kích thân Ukraine ATESH, Nga đang lên kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát toàn bộ TP Mariupol mà Nga kiểm soát cùng khu vực lân cận cho các đơn vị đặc nhiệm Akhmat thuộc lực lượng Chechnya.

Nga kiểm soát Mariupol vào năm 2022, sau khi nước này mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cảng Mariupol. Ảnh: TASS

ATESH cho biết các đơn vị đặc nhiệm Akhmat đã bắt đầu được điều động tới Mariupol. Mục tiêu chính của lực lượng này là các cơ sở công nghiệp còn lại của thành phố, dù phần lớn cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá nghiêm trọng sau chiến sự.

Theo ATESH, người dân Mariupol thường xuyên chứng kiến các binh sĩ gốc Caucasus mang phù hiệu “Akhmat” di chuyển bằng những chiếc SUV không gắn biển số hoặc sử dụng giấy tờ giả.

Phong trào ATESH khẳng định đang theo dõi chặt chẽ vị trí hoạt động và các tuyến đường di chuyển của các lực lượng Chechnya tại Mariupol.

Nhóm này cho biết họ tiếp tục tiến hành các hoạt động trinh sát và phá hoại nhằm vào hậu cần, trang thiết bị và sự điều động của quân đội Nga ở các khu vực do Moscow kiểm soát.