Điểm nóng xung đột ngày 26-9: Iran khẩn cấp tái thiết "mắt xích" quan trọng

Đó là phân tích hình ảnh vệ tinh của hãng AP. Tuy nhiên, một bộ phận quan trọng để khởi động lại chương trình này dường như vẫn còn thiếu: Những chiếc máy trộn cỡ lớn cần thiết để sản xuất nhiên liệu rắn cho vũ khí.

Việc khôi phục chương trình tên lửa là rất quan trọng đối với Iran, vốn đang lo ngại về một cuộc xung đột mới với Israel. Tên lửa là một trong số ít biện pháp răn đe quân sự còn lại của Iran, sau khi cuộc xung đột làm tê liệt hệ thống phòng không của nước này. Tehran luôn khẳng định chương trình tên lửa sẽ không bao giờ là một phần của các cuộc đàm phán với phương Tây.

Các chuyên gia tên lửa nói với hãng AP rằng việc có được máy trộn là mục tiêu hàng đầu của Tehran, đặc biệt khi nước này chuẩn bị đối phó với khả năng Liên Hợp Quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt vào cuối tháng này, vốn sẽ trừng phạt bất kỳ hoạt động phát triển tên lửa nào.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 24-9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đổ lỗi cho các cuộc tấn công của Israel và việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran là nguyên nhân "giáng một đòn đau đớn" vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Hình ảnh vệ tinh do AP phân tích cho thấy Iran đã bắt đầu xây dựng lại các địa điểm sản xuất tên lửa vốn trở thành mục tiêu oanh tạc của Israel. Ảnh: Planet Labs PBC

"Mắt xích" quan trọng

Máy trộn cần thiết được gọi là máy trộn hành tinh (planetary mixers). Chúng sử dụng các lưỡi quay xung quanh một điểm trung tâm để bảo đảm nhiên liệu tên lửa được trộn đều.

Các chuyên gia và quan chức Mỹ cho rằng Iran có thể mua thiết bị này từ Trung Quốc, nơi họ đã từng mua các thành phần nhiên liệu tên lửa và các linh kiện khác.

Nhà nghiên cứu Sam Lair tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí James Martin nhận định: "Nếu Iran có thể mua lại một số thứ quan trọng như máy trộn hành tinh, thì cơ sở hạ tầng đó vẫn còn đó và sẵn sàng hoạt động trở lại".

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể được bắn nhanh hơn tên lửa nhiên liệu lỏng, vốn phải được nạp ngay trước khi phóng. Tốc độ này có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc phóng được tên lửa và việc tên lửa bị phá hủy ngay trên bệ phóng; điều đã xảy ra trong cuộc xung đột với Israel.

Iran có các căn cứ sản xuất tên lửa nhiên liệu rắn tại Khojir, Parchin (ngoại ô Tehran) và Shahroud (cách thủ đô 350 km về phía Đông Bắc). Các cuộc tấn công của Israel hồi tháng 6 dường như nhằm phá hủy các tòa nhà chứa máy trộn, vì chúng là thiết bị cần thiết để bảo đảm nhiên liệu tên lửa được pha trộn đồng đều.

Hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC được chụp trong tháng này do AP phân tích cho thấy hoạt động xây dựng đang diễn ra tại cả cơ sở Parchin và Shahroud.

Tốc độ tái thiết nhanh chóng cho thấy tầm quan trọng mà Tehran đặt vào chương trình tên lửa của nước này. Các cơ sở hạt nhân của Iran bị ném bom cho đến nay không được ưu tiên tái thiết mạnh mẽ như vậy.

Theo Viện An ninh Quốc gia Do Thái tại Mỹ (JINSA), trong cuộc xung đột 12 ngày hồi tháng 6, Iran đã bắn 574 tên lửa đạn đạo vào Israel.

Quân đội Israel ước tính kho tên lửa đạn đạo của Iran có khoảng 2.500 quả. Tính cả 330 quả được phóng trong 2 đợt giao tranh trước xung đột hồi tháng 6, Iran đã sử dụng hơn 1/3 tổng số tên lửa dự trữ.