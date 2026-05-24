Điểm nóng xung đột ngày 24-5: Mỹ lấp đầy kho dự trữ bằng vũ khí giá rẻ

Phương Linh
|

Mỹ gần đây công bố kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ cùng tối đa 12.000 vũ khí siêu thanh giá rẻ để khôi phục kho dự trữ chiến lược.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo các thỏa thuận khung với 4 công ty Anduril, CoAspire, Leidos và Zone 5 “sẽ khởi động chương trình Tên lửa Container giá rẻ (LCCM)”.

Lầu Năm Góc không làm rõ chính xác ý nghĩa thuật ngữ “container". Tuy nhiên, các tài liệu do Anduril phát hành minh họa tên lửa phóng từ vật thể giống container thương mại tiêu chuẩn. Các hệ thống này có thể được giấu kín trên các tàu chở hàng dân sự để vận chuyển âm thầm và tấn công bất ngờ.

Theo Lầu Năm Góc, cả bốn nhà thầu dự kiến bắt đầu giao tên lửa thử nghiệm vào tháng 6. Mặc dù là mới tham gia ngành công nghiệp vũ khí, các nhà thầu đều từng góp phần vào khâu sản xuất hệ thống tên lửa.

Mỹ lấp đầy kho dự trữ bằng vũ khí giá rẻ - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình Barracuda-500M. Ảnh: Anduril

Anduril có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Barracuda-500M, với ít nhất 1.000 chiếc dự kiến giao trong 3 năm tới. Leidos thông báo mẫu của họ dựa trên thiết kế tên lửa hành trình cỡ nhỏ AGM-190A, mặc dù đã sửa đổi thành một phiên bản lớn hơn.

CoAspire và Zone 5 trước đây đã tham gia sáng kiến Đạn dược tấn công tầm xa (ERAM) của Không quân Mỹ, được khởi động vào năm 2024 để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Ukraine.

Trong một thỏa thuận riêng, Lầu Năm Góc mua ít nhất 500 tên lửa siêu thanh Blackbeard từ công ty khởi nghiệp Castelion trong 2 năm tới. Họ đang tìm thêm nguồn tài trợ để mở rộng chương trình lên 12.000 chiếc trong vòng 5 năm.

Hệ thống Blackbeard được triển khai từ bệ phóng tên lửa HIMARS hoặc một nền tảng phóng không người lái đang được phát triển. Dù chưa tiết lộ giá, Blackbeard được coi là loại vũ khí siêu thanh giá rẻ.

Những chương trình này dường như phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng với mô hình mua sắm quốc phòng truyền thống, trong đó các nhà sản xuất lâu đời thường mất nhiều năm và số tiền khổng lồ để phát triển vũ khí.

Bộ Quốc phòng Mỹ coi các công ty khởi nghiệp được đầu tư mạo hiểm có khả năng sản xuất nhanh hơn và đổi mới.

