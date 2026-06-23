Điểm nóng xung đột ngày 23-6: Ukraine tung “sát thủ đại dương” tầm xa

Ukraine ra mắt dòng drone dưới nước tầm xa thế hệ mới nặng 10 tấn mang tên Sea Trident.

Theo trang Militarni và hãng thông tấn UNIAN, Sea Trident được công ty Global Mark của Ukraine giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng Eurosatory ở thủ đô Paris (Pháp) vào giữa tháng 6.



Được thiết kế cho các hoạt động hàng hải tự hành đòi hỏi khả năng tàng hình cao, dòng drone này có tải trọng lên tới 1.000 kg và thực hiện các nhiệm vụ tấn công các mục tiêu chiến lược.

Nhờ được trang bị các hệ thống điều khiển tự động và định vị thích ứng, Sea Trident có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tầm xa mà hầu như không cần đến sự can thiệp của con người.

Phương tiện không người lái dưới nước hạng nặng Sea Trident trưng bày tại triển lãm Eurosatory 2026 ở Paris, Pháp. Ảnh: Global Mark

Theo các thông số kỹ thuật được công bố tại triển lãm, phương tiện không người lái dưới nước Sea Trident có tầm hoạt động tối đa lên tới 3.218 km. Dòng drone này có trọng lượng 10.000 kg, dài 10 m, rộng 2 m và chiều cao 1,5 m.

Tốc độ tối đa theo công bố là 10 hải lý/giờ (gần 18,51 km/giờ), trong khi tốc độ hành trình là 6 hải lý/giờ (11,1 km/giờ). Độ sâu hoạt động khi lặn lên tới 60 m.

Những thông số trên cho phép Sea Trident thực hiện các nhiệm vụ kéo dài và hoạt động tại các vùng bờ biển có mức độ đe dọa cao.

Nhà sản xuất cho biết Sea Trident có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công, hậu cần và vận chuyển hàng hóa, cũng như đánh chặn và vô hiệu hóa các phương tiện lặn không người lái (UUV) khác của đối phương.

Khả năng đánh chặn và vô hiệu hóa các UUV khác là điểm đặc biệt, Nhờ đó, Sea Trident vừa là phương tiện tấn công chủ lực, vừa là khí tài phòng thủ chống drone dưới nước hiệu quả.

Tuy nhiên, tại triển lãm Eurosatory 2026, Global Mark vẫn chưa tiết lộ giai đoạn phát triển cụ thể hay mốc thời gian sẵn sàng chiến đấu của Sea Trident.



Theo tờ Kyiv Post, Ukraine đã phát triển một vài dòng drone hải quân kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nổi tiếng nhất là xuồng mặt nước không người lái Magura V5, có tầm hoạt động lên tới 800 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng 320 kg. Magura V5 từng được sử dụng để gây hư hại và phá hủy các tàu chiến thuộc Hạm đội biển Đen của Nga.

Ngoài ra, Ukraine còn triển khai xuồng không người lái Sea Baby có kích thước lớn hơn, có khả năng mang theo lượng thuốc nổ lớn hơn để thực hiện các cuộc tập kích tầm xa vào các mục tiêu trên biển và ven bờ.

Về phương diện drone dưới nước, các nhà phát triển Ukraine trước đây từng công bố tàu lặn không người lái Toloka, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Tuy nhiên, dòng Sea Trident vừa được ra mắt đã mở rộng đáng kể các năng lực, khi kết hợp tầm hoạt động lên tới 3.218 km với khả năng mang tải trọng lên đến 1.000 kg.