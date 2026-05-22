Điểm nóng xung đột ngày 22-5: Mỹ "đánh giá thấp" năng lực quân sự của Iran

Hải Hưng
|

Iran đã nối lại một phần hoạt động sản xuất UAV trong thời gian ngừng bắn với Mỹ - Israel kéo dài 6 tuần qua, bắt đầu từ đầu tháng 4.

"Quân đội Iran đã tái thiết năng lực quân sự nhanh hơn nhiều so với đánh giá ban đầu của tình báo Mỹ"- Kênh CNN dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay.

Iran đã tận dụng quãng thời gian ngừng bắn để thay thế các trận địa tên lửa, bệ phóng và khôi phục năng lực sản xuất những hệ thống vũ khí chủ chốt bị phá hủy trong cuộc xung đột bắt đầu hồi cuối tháng 2.

"Điều này đồng nghĩa Iran vẫn là mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh Mỹ trong khu vực nếu Tổng thống Donald Trump nối lại chiến dịch ném bom Tehran" - nguồn tin tình báo Mỹ lưu ý.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa nối lại các hoạt động tác chiến nhằm vào Iran nếu 2 nước không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ thừa nhận về năng lực quân sự Iran - Ảnh 1.

Iran đã khôi phục đáng kể năng lực sản xuất máy bay không người lái. Ảnh: AP

Đánh giá của tình báo Mỹ cũng cho thấy Iran có thể tái lập hoàn toàn năng lực tấn công bằng UAV trong khoảng 6 tháng.

Các cuộc tấn công bằng UAV là mối lo đặc biệt đối với Mỹ các đồng minh trong khu vực Trung Đông. Nếu chiến sự tiếp diễn, Iran có thể tăng cường phóng UAV tấn công Israel và các nước vùng Vịnh.

Ngoài ra, các đợt không kích Mỹ - Israel nhằm vào Iran không không gây thiệt hại lớn như 2 nước từng kỳ vọng.

Theo các đánh giá tình báo Mỹ gần đây, Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đạn đạo, tấn công bằng UAV và phòng không. Điều này có nghĩa việc Iran nhanh chóng tái thiết năng lực sản xuất quân sự không bắt đầu từ con số 0.

CNN hồi tháng 4 đưa tin rằng tình báo Mỹ đánh giá khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran không bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ. Nhờ lệnh ngừng bắn kéo dài, Iran đào bới thêm được số bệ phóng bị vùi lấp dưới lòng đất.

Hàng ngàn UAV của Iran vẫn còn tồn tại, tương đương khoảng 50% năng lực UAV của nước này.

Thông tin tình báo cũng cho thấy nhiều hệ thống tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran vẫn nguyên vẹn. Đánh giá này phù hợp bởi Mỹ không tập trung chiến dịch không kích vào các tài sản quân sự ven biển Iran.

Tuy nhiên, những tên lửa này là năng lực then chốt cho phép Iran đe dọa hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz.

Thông tin trên có phần trái ngược với phát biểu của Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 19-5.

Tại đây, chỉ huy của CENTCOM nói chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" đã làm suy giảm đáng kể năng lực tên lửa đạn đạo và UAV của Iran, đồng thời phá hủy 90% cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ, bảo đảm Iran không thể tái thiết trong nhiều năm.

