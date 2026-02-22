Điểm nóng xung đột ngày 22-2: Cơn ác mộng mới của NATO ở sườn phía Nam

Algeria được cho là đã bắt đầu vận hành một phiên bản mới của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 của Nga, với tên gọi Su-57E. Hồi đầu tháng 2, một đoạn video cho thấy Su-57E hoạt động chung với Su-35 trong không phận Algeria.

Do đó, Algeria trở thành quốc gia đầu tiên nhận và vận hành máy bay chiến đấu tàng hình hàng đầu của Nga.

Thông tin Nga xuất khẩu máy bay sang Algeria xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2019 trong Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Moscow. Hai nước được cho là đạt thỏa thuận mua - bán 14 máy bay Su-57 với giá 2 tỉ USD.

Tuy nhiên, chương trình bị trì hoãn nhiều lần do nút thắt công nghệ, khiến nhà máy Komsomolsk-na-Amure không có đủ trang thiết bị và sản xuất hàng loạt quy mô lớn.

Máy bay Su-57 Felon của Nga. Ảnh: Creative Commons

Ngoài ra, nhà sản xuất cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu khách hàng phát triển bộ thiết bị điện tử hàng không cho Su-57E. Theo một số nguồn tin, Algeria và Nga ký một hợp đồng khác nâng cấp máy bay Su-30MKA của Algeria vào năm 2021, liên quan tới một số thiết bị có trong Su-57. Ví dụ, cả hai dòng máy bay đều được trang bị radar mảng quét điện tử thụ động.

Algeria là khách hàng ổn định của Nga trong nhiều năm, trước đây ký hợp đồng nhập khẩu một số máy bay chiến đấu như Su-34ME và Su-35 với Nga. Algeria chính thức xác nhận mua Su-57E vào năm 2024.

Thông tin chi tiết về hợp đồng Su-57E rất ít ỏi. Năm 2025, Giám đốc điều hành Tập đoàn Máy bay Thống nhất Vadim Badekha cho biết 2 máy bay đã được bàn giao cho một khách hàng, nhưng không tiết lộ quốc gia.

Có suy đoán lý do lô hàng của Algeria được giữ bí mật vì quốc gia Bắc Phi này không muốn chọc giận Washington. Nếu Không quân Algeria vận hành đủ 14 máy bay tàng hình này, khu vực đối mặt với một cuộc chạy đua vũ trang mới, dựa trên công nghệ tàng hình.

“Chiến lược Sukhoi” này ngay lập tức dẫn tới phản ứng địa chính trị tiêu cực, khi Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo về các lệnh trừng phạt có thể làm tê liệt quốc phòng Algeria.

Trong phiên điều trần tuần trước, ông Robert Palladino - người đứng đầu Cục các vấn đề Cận Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ - tuyên bố việc Algeria mua sắm thiết bị quân sự từ Nga là mối lo ngại nghiêm trọng với Mỹ.