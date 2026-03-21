Với diện tích khoảng 1.445 km2 và nằm án ngữ ngay cửa ngõ eo biển Hormuz, đảo Qeshm được ví như một "tàu sân bay không thể chìm" của Iran.

Diện tích rộng lớn cùng vị trí đắc địa giúp hòn đảo lớn nhất vùng Vịnh này nắm giữ quyền kiểm soát huyết mạch hàng hải năng lượng quan trọng nhất hành tinh.

Đảo Qeshm - "tàu sân bay không thể chìm" của Iran. Ảnh: NASA.

Đảo Qeshm án ngữ ngay eo biển Hormuz. Đồ họa: Al Jazeera

Hệ thống tác chiến ngầm trong lòng di sản

Cách thành phố cảng Bandar Abbas chỉ 22 km về phía Nam, đảo Qeshm chiếm ưu thế tuyệt đối tại eo biển Clarence (còn gọi là Kuran). Theo chuyên gia phân tích, vị trí này biến hòn đảo thành bàn đạp chiến lược cho sức mạnh hải quân "bất đối xứng" của Iran tại vùng Vịnh.

Sức mạnh quân sự của Qeshm không nằm ở bề mặt mà ẩn sâu trong những mê cung đá vôi và muối.

Trả lời phỏng vấn của Al Jazeera, cựu Chuẩn tướng Hassan Jouni, chuyên gia quân sự và chiến lược người Lebanon cho biết hòn đảo này chứa "năng lực tấn công của Iran" bên trong "những thành phố tên lửa" nằm sâu dưới lòng đất mà Iran đã thiết lập từ lâu.

Hệ thống căn cứ này không chỉ đơn thuần là kho chứa, mà là những tổ hợp quân sự hoàn chỉnh với các bệ phóng di động và tàu tấn công nhanh có khả năng xuất kích bất ngờ từ lòng núi ra biển.

Ông Jouni cho biết thêm rằng hệ thống mạng lưới ngầm này được thiết kế với mục đích cốt lõi là kiểm soát hoặc phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Kỳ quan địa chất và di sản UNESCO

Vượt xa khỏi những tháp canh quân sự, đảo Qeshm là một trong những khu vực đa dạng sinh thái nhất Trung Đông. Nơi đây sở hữu Công viên Địa chất Qeshm, là di sản được UNESCO công nhận vào năm 2006.

Những kỳ quan thiên nhiên tại đây bao gồm hang muối Namakdan dài hơn 6 km và Thung lũng các vì sao - một mạng lưới hẻm núi đá bị xói mòn tạo nên những hình thù kỳ quái mà truyền thuyết địa phương tin rằng do một thiên thạch rơi xuống tạo thành.

Đảo còn là nơi tọa lạc của rừng ngập mặn Hara, khu vực sinh sản quan trọng của các loài chim di cư, và hẻm núi Chahkooh với những vách đá vôi dựng đứng như một thánh đường đá tự nhiên.

Quang cảnh đảo Qeshm. Ảnh: AP.

Hiện tại, trên đảo Qeshm có khoảng 148.000 cư dân, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni nói giọng Bandari đặc trưng.

Cuộc sống của họ vẫn gắn liền với biển cả, điều được tôn vinh hàng năm qua lễ hội Nowruz Sayyadi (Tết của ngư dân).

Người dân Qeshm đang phải nỗ lực duy trì bản sắc văn hóa và bảo tồn các kỳ quan địa chất triệu năm tuổi ngay giữa vòng xoáy khốc liệt của cuộc chiến năng lượng toàn cầu.