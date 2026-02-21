Điểm nóng xung đột ngày 21-2: Ông Donald Trump tuyên bố "nóng", Iran nói "không có tối hậu thư"

Báo The Telegraph hôm 20-2 tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công mang tính "cảnh cáo" nhắm vào Iran.

Hành động quân sự này được triển khai với mục đích ép Tehran ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân. Với tối hậu thư có thời hạn 10-15 ngày, ông Trunp đe dọa nhà cầm quyền Iran: "Hoặc ký thỏa thuận, hoặc điều tồi tệ sẽ ập tới".

Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ và Iran phải đạt một thỏa thuận có ý nghĩa. Ảnh: Shutterstock

Cụ thể, tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình tổ chức ở Washington - Mỹ ngày 19-2 (giờ địa phương), ông Donald Trump khẳng định: "Thế giới sẽ sớm biết liệu Mỹ và Iran có thể thỏa thuận trong 10 ngày tới hay không. Chúng ta cần một thỏa thuận thực chất, nếu không, những điều rất tồi tệ sẽ xảy ra".

Tuy nhiên, chia sẻ với báo The Wall Street Journal, nhiều quan chức Mỹ cho hay đợt không kích đầu tiên có thể diễn ra vài ngày tới, nhắm trực tiếp đến căn cứ quân sự hoặc cơ quan chính phủ Tehran.

Theo một cố vấn tổng thống ở Nhà Trắng, ông Donald Trump đã hết kiên nhẫn. Vì thế, khả năng ông ra lệnh tấn công Iran là rất cao. Chính tổng thống Mỹ ngày 20-2 khi trả lời câu hỏi liệu ông có đang xem xét không kích hạn chế nhằm tạo thêm áp lực cho Iran hay không cũng đáp rằng: "Có thể nói là tôi đang cân nhắc điều đó".

Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei khẳng định Iran sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công. Ảnh: Shutterstock

Theo The Wall Street Journal, sau đòn tấn công đầu, nếu Iran vẫn không nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ, Washington sẽ tiến hành một chiến dịch quy mô hơn - ngoài xóa sổ chương trình hạt nhân còn nhằm lật đổ chính quyền Tehran hiện tại.

Nhiều nguồn tin quốc phòng cho rằng hạm đội khổng lồ của Mỹ đã sẵn sàng "khai hỏa" khi có lệnh. Cụ thể, quân đội Mỹ hoàn tất việc dàn trận quanh lãnh thổ Iran; họ đã đủ năng lực triển khai tấn công ngay từ ngày 21-2.

Tại Trung Đông, quân đội Mỹ hiện diện với sức mạnh được cho là "vô cùng khủng khiếp" với hai cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (đã trực sẵn) và USS Gerald R. Ford (đã qua eo biển Gibraltar để vào Địa Trung Hải trong ngày 20-2).

USS Gerald R. Ford dự kiến đến phía Đông Địa Trung Hải trong vòng 3 ngày tới và sẽ vào vị trí có thể làm bệ phóng không kích Iran cũng như bảo vệ Israel một khi Iran trả đũa.

Về hàng không mẫu hạm, hơn 50 chiến đấu cơ tăng cường cùng nhiều máy bay tiếp dầu trên không có thể tác chiến bất cứ lúc nào.

Không chỉ vậy, đồng minh Israel điều động hơn 200 máy bay chiến đấu tối tân hỗ trợ Mỹ.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã qua eo biển Gibraltar để vào Địa Trung Hải trong ngày 20-2. Ảnh: X

Tàu sân bay Mỹ áp sát lãnh thổ Iran. Ảnh: CBS News