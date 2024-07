Điểm nóng xung đột ngày 19-7: EU lên kế hoạch đặc biệt, Điện Kremlin phản ứng gắt

Trước đó, đài RT cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất ý tưởng biến EU thành một liên minh quốc phòng.

"Ý tưởng này là bằng chứng cho thấy EU đang tìm cách leo thang tình hình an ninh. Điều đó cũng báo hiệu sự thay đổi ưu tiên của EU nhằm tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực quân sự. Các nước châu Âu nói chung đang thúc đẩy quân sự hóa, leo thang căng thẳng, đối đầu và phụ thuộc vào các phương pháp đối đầu trong chính sách đối ngoại của họ" - ông Peskov tuyên bố.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga không gây ra mối đe dọa nào cho bất kỳ ai ở EU. Ông Peskov nhắc lại rằng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine là để bảo vệ lợi ích của mình trong tình huống các nước EU đã loại trừ bất kỳ khả năng đối thoại nào.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Reuters

Ngày 18-7, bà von der Leyen công bố kế hoạch chính trị mà bà dự định thực hiện. Bà vừa đắc cử nhiệm kỳ hai với tư cách là lãnh đạo cơ quan điều hành hàng đầu của EU.

"Tôi sẽ khởi động một kỷ nguyên mới về quốc phòng và an ninh của châu Âu. Hòa bình ở châu Âu đã bị phá vỡ bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Khoản đầu tư tốt nhất vào an ninh của châu Âu là đầu tư vào an ninh của Ukraine. Công việc của chúng tôi trong 5 năm tới sẽ tập trung vào việc xây dựng một liên minh phòng thủ châu Âu thực sự" - đài RT dẫn lời bà von der Leyen.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng chỉ trích bà von der Leyen, gọi nhiệm kỳ của bà - vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, xung đột Ukraine và cuộc khủng hoảng di cư - là nhiệm kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử của EU.

EU xem viện trợ quân sự cho Ukraine là một trong những ưu tiên của khối này và đã vượt Mỹ để trở thành bên ủng hộ lớn nhất cho Kiev. Nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau của EU có trị giá lên tới gần 108 tỉ euro (khoảng 118 tỉ USD). Nga lên án việc phương Tây ủng hộ Ukraine, đồng thời cảnh báo điều đó sẽ chỉ kéo dài xung đột.