Điểm nóng xung đột ngày 17-9: Cú tập kích dữ dội của Ukraine vào cảng dầu Nga

Cuối tuần qua, chiến dịch của Ukraine nhằm phá hủy năng lực sản xuất dầu của Nga đã nhắm vào St. Petersburg.

Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu, các tàu chở dầu và cảng biển, cùng một số tàu chở nhiên liệu, cho thấy một cuộc tập kích táo bạo nhằm vào khu vực hậu phương của Nga.

Kể từ đêm 12-9, các đơn vị thuộc Trung đoàn Thiết bị bay không người lái số 14 của Ukraine phát động một trong những cuộc tập kích đường không dạng bầy đàn lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát.

Trong 4 giờ tiếp theo, các đơn vị đó phóng đi 220 - 230 thiết bị bay không người lái tầm xa nhằm vào nhiều mục tiêu khắp Nga. Khoảng 30 thiết bị cảm tử lao về vùng Leningrad ở phía Tây Bắc nước Nga. Ngay sau nửa đêm, các thiết bị cảm tử lần lượt lao vào trạm bơm dầu Primorsk.

Ảnh chụp màn hình cho thấy một tàu chở dầu đang bốc cháy tại cảng bơm dầu Primorsk vào ngày 14-9. Ảnh: Kyiv Post

Theo tờ Kyiv Post, loại thiết bị không người lái được dùng trong vụ tấn công này chưa được công bố.

Trong những lần tấn công trước đây ở khoảng cách hơn 800 km, Ukraine thường sử dụng máy bay không người lái loại UJ-22 Lyutyi - máy bay cánh quạt dẫn đường chính xác mang đầu đạn 75 kg.

Cơ sở Primorsk vận chuyển dầu thô từ đường ống từ nội địa của Nga tới cảng Ust-Luga gần đó, nơi dầu được bơm lên các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Moscow. Ust-Luga là cửa ngõ xuất khẩu năng lượng lớn của Nga qua biển Baltic.

Thống đốc vùng Leningrad, ông Aleksandr Drozdenko, trấn an cử tri trên Telegram rằng chỉ có 2 trong số các thiết bị không người lái bị bắn hạ và thiệt hại trên mặt đất là tối thiểu. Ông Drozdenko khẳng định: "Chính quyền đã kiểm soát được tình hình".

Tuy nhiên, truyền thông Nga lại đưa tin khác, cho biết các thiết bị không người lái của Ukraine đã đánh trúng và làm hư hại 2 tàu chở dầu khổng lồ đang neo đậu tại cảng Primorsk, cũng như hệ thống bơm dầu diesel lên một con tàu nhỏ hơn.

Hai tàu này là "Kusto" (105.000 tấn) và "Cai Yun" (109.000 tấn), đều treo cờ Sierra Leone. Ngoài ra, một tàu nhỏ hơn là "Phosphor" (51.000 tấn) của Hồng Kông - Trung Quốc) cũng bị ảnh hưởng.

Đoạn video được cho là quay tại cảng Primorsk cho thấy một tàu chở dầu bị đánh trúng ở giữa thân tàu, sau đó là một vụ nổ mạnh với lửa màu cam bùng lên.

Theo các báo cáo, tàu Kusto bị hư hại nặng nhất, buộc 28 thành viên thủy thủ đoàn phải bỏ tàu. Không có thương vong nào được ghi nhận. Tàu Kusto được xác nhận là đang chở đầy hàng khi bị đánh trúng.

Theo nhóm theo dõi thông tin quân sự Strike News của Ukraine ngày 15-9, hai trong số bốn bến nạp dầu (bến số 1 và 3) tại cảng Primorsk đã ngừng hoạt động vào ngày 12-9.

Phân tích của phóng viên chuyên về năng lượng Ukraine Petro Andriushchenko cho thấy thiệt hại đối với đường ống và thiết bị bơm trên bờ có thể đã làm giảm công suất nạp dầu của Primorsk tới 50%. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Kyiv Post xác nhận hoạt động tại cảng này bị hạn chế.